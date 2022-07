FC Nantes Mercato : Le FCN à la lutte avec West Ham pour un buteur !

Publié par Thomas le 26 juillet 2022 à 09:40

FC Nantes Mercato : Alors que le FCN patine toujours pour renforcer son attaque, un buteur de Ligue 1 a annoncé avoir reçu une offre des Canaris.

FC Nantes Mercato : Hwang Ui-jo confirme une offre du FCN

Auteur d’une belle saison, ponctuée par un sacre en Coupe de France synonyme de qualification pour la prochaine Ligue Europa, le FC Nantes se montre timide sur le marché des transferts. Malgré le départ douloureux de leur star en attaque, Randal Kolo Muani, les Canaris peinent à enrôler des renforts offensifs convaincants. Après les arrivées de Mostafa Mohamed et Evann Guessand, le FCN se cherche au moins un avant-centre en plus sur le marché et ciblerait plusieurs pointures en Europe. Outre la piste Denis Bouanga (ASSE), qui semble échapper aux Jaune et Vert, Waldemar Kita rêve d’enrôler le Sud-coréen Hwang Ui-jo.

Remarqué en Ligue 1 après deux saisons pleines chez les Girondins de Bordeaux, l’attaquant de 29 ans n’a toujours pas tranché pour son avenir et pour cause, le joueur attend que le FCGB valide son ticket pour la Ligue 2 avant de se prononcer pour la suite. Toutefois, Ui-jo a fait une grande annonce cette semaine, officialisant l’intérêt du FC Nantes à son égard mais aussi celui de West Ham en Premier League. " J’attends, rien n’est encore décidé. Il y aura plus de détails à vous donner en fonction de la situation financière de Bordeaux. C’est vrai que des offres sont arrivées de la part du FC Nantes et de West Ham aussi ", a annoncé l’international sud-coréen au média JTBC.

FC Nantes Mercato : Un dossier complexe mais pas impossible pour le FCN

Auteur de 11 buts et 2 passes décisives la saison écoulée en Ligue 1, Hwang Ui-jo représente une option de choix pour les Canaris cet été sur le marché des attaquants. Sur le départ au FCGB après la relégation, l’ancien serial buteur du G-Osaka ne se montre pas insensible à l’intérêt des Jaune et Vert, lui qui souhaite disputer une coupe d’Europa la saison prochaine. Mais le FCN semble perdre patience sur le dossier, craignant de perdre en parallèle du terrain sur d’autres pistes chaudes à ce poste. Si Ui-jo attend un verdict officiel concernant la situation des Girondins pour se prononcer, le joueur verrait sa venue à la Beaujoire quelque peu freinée par " la présence d’intermédiaires imposés par le club nantais " dans le dossier, annonce L’Equipe.