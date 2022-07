FC Nantes Mercato : Un attaquant français dans les plans du FCN

Publié par Thomas le 26 juillet 2022 à 16:45

FC Nantes Mercato : Toujours à la recherche de recrues offensives, le FCN aurait vu un attaquant français se rapprocher du club ces derniers jours.

FC Nantes Mercato : La quête d'un attaquant s’accélère au FCN

Après sa saison séduisante, le FC Nantes cherche à se renforcer coûte que coûte lors de ce mercato estival, dans l’optique notamment de se préparer au mieux à la prochaine Ligue Europa. Le club Jaune et Vert, amputé de son serial buteur, Randal Kolo Muani, fait de la venue d’un attaquant sa priorité absolue. Alors que Mostafa Mohamed est récemment arrivé de Galatasaray, le FCN se cherche d’autres options offensives et peine véritablement à boucler un dossier à ce poste. Néanmoins, à en croire l’insider Emmanuel Merceron, plusieurs joueurs auraient été proposés à la direction des Canaris.

D’après la source, le FC Nantes se serait vu proposer plusieurs attaquants dont un Français. " Il y a pas mal d’attaquants/ailiers qui ont été proposés au duo (Franck Kita et Philippe Mao) dont un Français en échec à l’étranger ", affirme l’insider lors d’un space sur Twitter dédié en partie au mercato du FCN. Le joueur en question, dont l’identité n’a évidemment pas fuité, aurait " failli venir la semaine dernière ", avant que l’opération prenne finalement du plomb dans l’aile. Plus tard, Emmanuel Merceron indique qu’en plus d’un attaquant, les Canaris aimeraient recruter un défenseur latéral gauche cet été, pour épauler le prometteur Quentin Merlin.

FC Nantes Mercato : Dénouement proche pour Hwang Ui-jo

Cible de longue date de Waldemar Kita à Nantes, Hwang Ui-jo pourrait enfin se prononcer sur son avenir ces prochains jours. Courtisé par plusieurs écuries en Europe dont West Ham, le RC Strasbourg et le FCN, l’international sud-coréen serait en attente du verdict final concernant la situation sportive des Girondins de Bordeaux.

Si le joueur ne se montre pas insensible à l’intérêt des Jaune et Vert, notamment avec la perspective de jouer l’Europe la saison prochaine, les finances nantaises bloquent encore toute avancée sur le dossier. Antoine Kombouaré serait un grand fan de Hwang Ui-jo, faisant notamment le forcing en interne pour boucler son arrivée. " Hwang il le veut énormément... Il est venu plusieurs fois à la charge vers Philippe Mao pour savoir où ça en est, il demande quasiment tous les jours ", dévoile l’insider nantais.