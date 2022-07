PSG Mercato : Le Stade Rennais vise un coup énorme au Paris SG !

Publié par Thomas le 26 juillet 2022 à 17:45

PSG Mercato : Avec le départ officiel du joyau Mathys Tel au Bayern Munich, le Stade Rennais se serait lancé sur un attaquant du Paris SG.

PSG Mercato : Arnaud Kalimuendo dans le viseur du Stade Rennais

En pleine recherche de renforts défensifs depuis le départ de Nayef Aguerd, le SRFC n’en oublie pas pour autant de parfaire son attaque. Tout juste amputé de son wonderkid Mathys Tel, parti rejoindre les rangs du Bayern ce mardi, le club breton se cherche un nouveau talent offensif cet été et aurait jeté son dévolu sur un crack du PSG.

D’après les informations de L’Équipe, le Stade Rennais ferait d’Arnaud Kalimuendo sa cible au poste d’attaquant lors de ce mercato. Le Titi de 20 ans, auteur d’une présaison convaincante avec le Paris Saint-Germain, pourrait faire l’objet d’un transfert ces prochaines semaines. Suivi de près par Leeds en Angleterre, Kalimuendo serait également sur les tablettes de Lucien Favre à l’OGC Nice. Rennes de son côté aurait déjà entamé des discussions avec l’entourage du joueur en vue d’une signature.

Prêté la saison dernière au RC Lens, le natif de Suresnes a vu sa cote drastiquement augmenter sur le marché des transferts, avec des performances remarquées en France et au-delà. Auteur de 12 buts en Ligue 1 avec les Sang et Or en 2021/2022, Arnaud Kalimuendo ne serait pas poussé vers la sortie par Paris, où Christophe Galtier aimerait le mettre dans la rotation.

PSG Mercato : Le Stade Rennais connaît le prix à payer

D’après les informations du quotidien sportif, Arnaud Kalimuendo pourrait être vendu aux alentours des 20 millions d’euros. Une somme conséquente qui pourrait être comblée par la vente de Mathys Tel à Munich pour 28 millions d’euros. Le SRFC qui compte déjà un secteur offensif fourni, pourrait ainsi offrir un bon de sortie au Guinéen Serhou Guirassy et inscrire l’attaquant parisien dans la rotation avec Gaëtan Laborde.

L’ancien joueur du RC Lens serait de fait plus enclin à rester dans le championnat de France la saison prochaine, même si sa volonté première serait de s’imposer chez les Rouge et Bleu sur le long terme. En parallèle, la piste Kalimuendo, si elle venait à se concrétiser, refermerait alors le dossier Norman Bassette, promesse offensive du SM Caen, dans les plans du Stade Rennais pour remplacer Mathys Tel ces derniers jours.