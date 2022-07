PSG Mercato : Un superbe coup en attaque se profile à Paris

Publié par Ange A. le 30 juillet 2022 à 05:11

PSG Mercato : Le Paris Saint-Germain pourrait boucler une superbe vente en attaque cet été en cédant le prometteur Arnaud Kalimuendo.

PSG Mercato : Grosse offensive en vue pour Arnaud Kalimuendo

Le Paris Saint-Germain s’est déjà offert trois recrues cet été. Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele ont rejoint les rangs de l’effectif de Christophe Galtier cet été. Cependant, le nouvel entraîneur du PSG souhaite composer avec un groupe réduit. Raison pour laquelle un loft a été mis en place au Camp des Loges pour les indésirables. L’objectif pour Paris étant de pousser ces éléments vers la sortie. Outre ces indésirables, le club de la capitale n’est pas contre des ventes pouvant rapporter gros. De retour chez les Rouge et bleu cet été, Arnaud Kalimuendo reste présenté comme un candidat au départ. L’avant-centre parisien a réalisé une nouvelle pige satisfaisante au RC Lens où il était de nouveau prêté pour la deuxième saison de suite. Après son prêt à Lens, un cador de Ligue 1 serait prêt à miser sur l’attaquant de 20 ans.

Une jolie offre bientôt sur la table pour Kalimuendo ?

Dans son édition de ce samedi, L’Équipe révèle que le Stade Rennais souhaite passer à l’action pour le transfert d’Arnaud Kalimuendo. Le quotidien sportif assure que le SRFC dispose de moyens conséquents pour s’attacher les services du jeune Parisien. Rennes a bouclé de grosses ventes cet été. Les transferts de Nayef Aguerd et de Mathys Tel ont respectivement rapporté 35 et 20 millions d’euros, hors bonus. La source croit savoir que le Stade Rennais pourrait formuler une offre comprise entre 25 et 30 millions d’euros pour signer Kalimuendo cet été.

L’objectif pour le SRFC étant de battre la concurrence dans ce dossier. En France, l’OGC Nice et l’Olympique Lyonnais lorgneraient également le titi. Son profil aurait aussi séduit les Anglais de Leeds United qui viennent de perdre Raphinha parti au FC Barcelone.