PSG Mercato : L’OL veut doubler le Stade Rennais pour Kalimuendo

Publié par JEAN-LUC D le 29 juillet 2022 à 23:11

PSG Mercato : Annoncé dans le collimateur du Stade Rennais, l’attaquant du Paris SG Arnaud Kalimuendo serait également une piste de l’OL.

PSG Mercato : Arnaud Kalimuendo sacrifié par le Paris SG ?

De retour au Paris Saint-Germain après deux belles années en prêt au RC Lens réussi et malgré des performances remarquables durant les matches de préparation, Arnaud Kalimuendo ne sait toujours pas s’il va rester au Paris Saint-Germain cette saison. Avec les présences de Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé et l’arrivée d’Hugo Ekitike, le Titi pourrait devoir cirer le banc des remplaçants au sein de l’effectif parisien. Un scénario que n’envisage pas sérieusement l’international espoir français, surtout que plusieurs grands clubs européens lui font déjà la cour.

D’après L’Équipe, l’incapacité du PSG à se débarrasser de ses indésirables pousserait Luis Campos et Antero Henrique à écouter les offres qui viennent pour Kalimuendo. Toujours selon le quotidien sportif, Leeds United serait ainsi prêt à payer les 25 millions d’euros nécessaires à son transfert. En France, le Stade Rennais et l’OGC Nice seraient également positionnés pour attirer le natif de Suresnes. Mais ce n'est pas tout puisque le portail MédiaFoot révèle ce vendredi que l’Olympique Lyonnais songerait aussi à l’avant-centre parisien de 20 ans.

PSG Mercato : Kalimuendo successeur de Moussa Dembele à l’OL ?

En effet, le média sportif explique notamment que Jean-Michel Aulas et les dirigeants lyonnais feraient d'Arnaud Kalimuendo leur priorité pour renforcer le groupe de Peter Bosz, au cas où Moussa Dembele était vendu durant ce mercato estival. L'attaquant Lyonnais, lui aussi formé au Paris SG, serait toujours dans le viseur de clubs espagnols et anglais, et les Gones travailleraient d’ores et déjà sur sa succession.

Aux dernières nouvelles, Goal indique que Kalimuendo devrait être fixé sur son avenir dans les prochains jours. N'ayant pas l'intention de passer le clair de son temps sur la touche, le protégé de Christophe Galtier aurait donné son accord pour un transfert. Les choses devraient donc s'accélérer dans ce dossier prochainement.

Affaire à suivre donc…