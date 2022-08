PSG Mercato : Messi, Al-Khelaïfi répond aux assauts du Barça !

Publié par JEAN-LUC D le 03 août 2022 à 05:07

PSG Mercato : Face aux assauts répétés du Barça à l’endroit de Lionel Messi, Nasser Al-Khelaïfi prépare la riposte pour l’attaquant du Paris SG.

PSG Mercato : Le Barça veut rapatrier Messi l’été prochain

Joan Laporta a été interrogé sur Lionel Messi, lundi, lors de la présentation officielle de Jules Koundé, quelques jours après avoir lancé un énorme appel du pied au numéro 30 du Paris Saint-Germain en vue d’un retour l’été prochain. Le président du club catalan se dit redevable envers le meilleur buteur de l’histoire des Blaugranas après avoir échoué de prolonger son contrat à l’été 2021 pour des raisons économiques. L’international argentin avait alors quitté la Catalogne pour s’engager en faveur du Paris SG.

« Si vous me le permettez, je ne vais pas faire de commentaire, car Leo est un joueur du PSG. Ils m'ont posé des questions là-dessus aux États-Unis, y compris à la télévision latino-américaine, et nous étions dans une position détendue. Nous verrons. Nous avons une dette morale avec Leo », a déclaré le dirigeant espagnol. Alors que les décideurs barcelonais songent à un retour de la Pulga, la direction parisienne s’activerait de son côté pour l’avenir de son joueur.

PSG Mercato : Nasser Al-Khelaïfi veut négocier avec Lionel Messi

Sous contrat jusqu'en juin 2023, Lionel Messi pourrait rester au Paris Saint-Germain une année supplémentaire, soit jusqu’en 2024. Selon le journaliste Fabrizio Romano, Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs parisiens seraient convaincus que l’international argentin de 35 ans réalisera une grande saison 2022-2023. Les Rouge et Bleu souhaiteraient donc conserver le septuple Ballon d’Or et Al-Khelaïfi aimerait rapidement ouvrir des négociations avec Lionel Messi pour une prolongation. De son côté , le partenaire de Neymar et Kylian Mbappé voudrait se concentrer sur la nouvelle saison et attendre après la Coupe du Monde au Qatar avant de prendre une décision sur son avenir.

Le Paris SG et le Barça sont donc prévenus.