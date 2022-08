PSG Mercato : Flash ! Wijnaldum a fait ses adieux à ses coéquipiers

Publié par JEAN-LUC D le 03 août 2022 à 07:07

PSG Mercato : Placé sur la liste des indésirables, Georginio Wijnaldum va quitter le Paris SG. D’ailleurs, il aurait déjà fait ses adieux à ses coéquipiers.

PSG Mercato : Mourinho veut Wijnaldum à la Roma cette semaine

D’après les informations du Corriere dello Sport, les dirigeants de l’AS Rome auraient la ferme volonté de boucler rapidement l’arrivée de Georginio Wijnaldum. Du côté de la Roma, l’entraîneur José Mourinho espère pouvoir présenter le milieu de terrain du Paris Saint-Germain en tant que nouveau joueur des Gialorossi avant la fin de la semaine au Stadio Olimpico.

Poussé vers la sortie par Luis Campos et Christophe Galtier, l’international néerlandais, qui est déjà d’accord pour rejoindre le club de la Louve, « trépignerait » d’impatience de pouvoir rejoindre José Mourinho en Serie A. Pour ce faire, Wijnaldum aurait renoncé à une bonne partie de son salaire, ainsi qu’aux primes habituelles qu’il perçoit au PSG. Et en attendant l’accord entre les eux clubs, le joueur de 31 ans serait déjà entrain de préparer son déménagement de Paris à Rome.

PSG Mercato : Wijnaldum attend l’accord entre le Paris SG et la Roma

Même si aucun accord n’a encore été confirmé entre le Paris Saint-Germain et l’AS Rome, le transfert de Georginio Wijnaldum devrait bel et bien se concrétiser dans les prochains jours. En effet, le quotidien italien Il Tiempo assure ce mardi que l’ancien milieu de terrain de Liverpool aurait d’ores et déjà fait ses adieux à ses coéquipiers parisiens et se préparerait à s’engager officiellement avec la Roma.

Le directeur sportif romain, Tiago Pinto, serait toujours en train de négocier avec son homologue du PSG afin de régler les derniers détails de ce deal. Selon les informations de Foot Mercato, « on se dirige actuellement vers un prêt avec obligation d'achat en fonction du nombre de matches joués durant la saison. Le prix de l'obligation serait légèrement inférieur à 6 M€. »

Affaire à suivre donc…