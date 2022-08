FC Nantes Mercato : L'arrivée d'un grand attaquant se précise au FCN

Publié par Thomas G. le 03 août 2022 à 13:16

FC Nantes Mercato : Défait lors du Trophée des champions, le FCN serait passé à la vitesse supérieure pour trouver son nouveau buteur.

FC Nantes Mercato : Nouvelle offre pour un attaquant international

Le FC Nantes a subi un lourd revers face au Paris Saint-Germain ce week-end lors du Trophée des Champions. Battu 4-0, les Nantais sont restés muet dans cette rencontre, qui aura montré les défaillances du groupe d’Antoine Kombouaré. Après cette débâcle, les dirigeants Nantais ont accéléré sur le renforcement du secteur offensif en transmettant une offre pour un attaquant.

Selon le journaliste Clément Carpentier, le FC Nantes a fait une proposition aux Girondins de Bordeaux pour Hwang Ui-jo. Les deux clubs ne sont pas encore parvenus à un accord, l’offre des Jaune et Vert étant bien en dessous des demandes des Bordelais. La situation urgente des Girondins, qui doivent dégraisser leur effectif, pourrait faciliter le transfert de l’attaquant sud-coréen. Antoine Kombouaré apprécie le profil de Hwang Ui-jo qui est la priorité du FCN depuis le début du mercato. L’entraîneur de Nantes souhaiterait former un trio d’attaque composé du buteur sud-coréen, Evan Guessand et Mostafa Mohamed. Les prochains jours seront décisifs et le FC Nantes devrait transmettre une nouvelle offre pour parvenir à un accord.

FC Nantes Mercato : Le FCN veut Hwang Ui-jo

Le mercato des Canaris n’est pas encore terminé, les Jaune et Vert souhaitent encore se renforcer dans le secteur offensif. Après avoir recruté Moussa Sissoko, Mostafa Mohamed et Evan Guessand, le FCN est en quête d’une quatrième recrue. Les dirigeants du FC Nantes savent que l’effectif doit être étoffé pour être performant dans toutes les compétitions.

D’autant plus que Ludovic Blas est en instance de départ vers le LOSC. Le FCN pourrait avoir les moyens de recruter en cas de vente. L’éventuelle indemnité de transfert du numéro 10 pourrait permettre au FC Nantes d’accéder aux exigences des Girondins de Bordeaux pour Hwang Ui-jo. La semaine sera cruciale pour les Canaris, qui vont devoir prendre des décisions importantes pour la suite de leur saison.