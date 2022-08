PSG Mercato : Campos vise une mystérieuse opération avec Neymar

Publié par JEAN-LUC D le 05 août 2022 à 07:11

PSG Mercato : Rayonnant durant la préparation estivale, Neymar pourrait faire l’objet d’une gigantesque opération de la part de Luis Campos, au Paris SG.

PSG Mercato : Neymar vendu avant la fin du mercato ?

Selon le média El Confidencial, Neymar aurait été prévenu par le Paris Saint-Germain que les portes pour un départ étaient grandes ouvertes cet été, et qu’il fallait prendre cette menace au sérieux. Malgré sa prolongation de contrat et le fait que peu de clubs peuvent se payer ses services ou avoir grâce à ses yeux, l’ancien Barcelonais aurait notamment été menacé d’être viré à tout prix du PSG. Mieux, toujours selon la source italienne, Kylian Mbappé ne serait pas également contre un départ de garder Neymar. Une grande désillusion pour la star brésilienne, qui estimait toujours être intouchable, et a fini par comprendre que ce n’était plus du tout le cas. D’ailleurs, le natif de Mogi Das Cruzes aurait déjà tranché au sujet de son avenir.

PSG Mercato : Neymar veut retourner au FC Barcelone

Alors qu’un départ de Neymar semble plutôt improbable pour cet été, plusieurs rumeurs annoncent le milieu offensif du Paris Saint-Germain à Manchester United, Newcastle United, la Juventus Turin ou encore Chelsea. Autant de prétendants potentiels pour un élément qui espère faire son grand retour en Catalogne. En effet, selon les informations livrées sur les antennes de OnzeTv3, Neymar et son entourage réfléchiraient sérieusement à un départ du club de la capitale.

Et si de nombreuses pistes sont évoquées ces derniers jours, le principal concerné souhaiterait faire son grand retour au FC Barcelone. Une hypothèse qu’il aurait partagé avec son ancien coéquipier et actuel coach des Blaugranas, Xavi Hernandez. De son côté, le successeur de Ronald Koeman ne s’en cacherait pas en interne et pousserait notamment son président Joan Laporta pour qu’il fasse revenir Neymar le plus tôt possible.

Affaire à suivre donc…