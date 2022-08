Angers SCO : Mauvaises nouvelles pour le SCO avant Nantes

Publié par Ange A. le 05 août 2022 à 08:41

Angers SCO : Gérald Baticle a donné des nouvelles de son groupe avant le derby contre le FC Nantes. Elles ne sont pas bonnes.

Angers SCO : Inquiétude pour Baticle avant Nantes

La Ligue 1 Uber Eats va reprendre ses droits ce vendredi. L’Olympique Lyonnais reçoit le promu Ajaccio en match d’ouverture de la nouvelle saison. L’ Angers SCO va attendre dimanche pour son retour en championnat. Le SCO joue d’ailleurs gros avec la réception du FC Nantes. En marge de ce derby, Gérald Baticle a fait le point sur le groupe à sa disposition. Le coach angevin devrait composer sans deux recrues offensives contre les Canaris. Arrivé de Brighton Hove Albion, Ulrick Eneme-Ella est incertain pour ce choc. L’attaquant gabonais souffre du genou après une torsion à l’entraînement. Il doit encore passer des examens pour déterminer la gravité de sa blessure. « On va passer des examens très poussés. Pour l’instant on n’en sait pas plus, mais ça a l’air sérieux », a confié son entraîneur au Courrier de l’Ouest.

Un autre attaquant forfait contre Nantes ?

Outre Ulrick Eneme-Ella, Abdallah Sima n’est pas certain d’étrenner le maillot noir et blanc ce dimanche. L’attaquant sénégalais, prêté par Brighton, avait été touché à la cuisse lors d’un match amical contre Saint-Étienne. « On attend de voir comment cela évolue. On veut bien le soigner pour qu’il soit à 100 % de ses moyens », a indiqué Gérald Baticle. À noter que le coach de l’ Angers SCO sera également privé de deux autres internationaux. Le Marocain Sofiane Boufal est toujours en phase de reprise. Il avait été touché aux ischios-jambiers en fin de saison dernière. Suspendu pour cette 1re journée, l’Algérien Nabil Bentaleb souffre d’une gêne dans le bas du dos.