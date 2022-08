Stade Rennais Mercato : Un taulier du SRFC toujours sur le départ

Publié par Anthony le 05 août 2022 à 12:41

Stade Rennais Mercato : Alors que le SRFC vient d'officialiser la venue d'Arthur Theate et de Joe Rodon, Florian Maurice veut conserver un taulier.

Stade Rennais Mercato : Benjamin Bourigeaud veut toujours partir

Sous contrat jusqu'en 2023, Benjamin Bourigeaud veut changer d'air et trouver un autre club pour la saison prochaine. Malheureusement pour lui, les offres se font rares et aucune n'est apparue sur sa table. Florian Maurice, le directeur technique du SRFC a mis en garde le milieu de terrain sur son avenir avec le Stade Rennais. " Pour l’instant, il n’y a pas de décision de prise, ou de deadline. Mais à partir du moment où on débute le championnat, on finira le championnat ensemble. Je souhaite ardemment qu’ils restent. " Malgré ces propos, Bourigeaud privilégierait toujours un départ et attend des offres.

Benjamin Bourigeaud est un joueur clé du Stade Rennais. Ce dernier a pris part à 38 rencontres de championnat la saison dernière sous les couleurs des Rouge et Noir. Au cours du dernier exercice, il a trouvé 11 fois le chemin des filets et délivré 13 passes décisives faisant de lui le troisième passeur de la Ligue 1, derrière Lionel Messi et Kylian Mbappe. Mais le milieu de terrain de 28 ans n'est pas le seul dans cette situation. Son capitaine, Hamari Traore, termine lui aussi son contrat dans un an.

Stade Rennais Mercato : Hamari Traoré vers une prolongation ?

Cadre du SRFC, Hamari Traoré était lui aussi annoncé sur le départ dans ce mercato, mais les offres se font aussi toutes aussi rares. Présent dans 42 rencontres toutes compétitions confondues avec le Stade Rennais, il est l'un des enjeux majeurs du club dans ce mercato. Selon L'Équipe, une réunion va avoir lieu entre le club et les représentants du latéral pour tenter d'aboutir à une prolongation de contrat. La volonté principale de Florian Maurice est que le joueur poursuive son aventure dans la région bretonne.