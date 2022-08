OM-Stade de Reims : La compo de Tudor avec un choix fort en attaque

Publié par Timothée Jean le 05 août 2022 à 19:42

Dimanche, l’ OM reçoit le Stade de Reims pour la première journée de Ligue 1. Découvrez la composition d’Igor Tudor pour ce choc.

OM-Stade de Reims : Igor Tudor sous pression face au SDR

Moins de trois mois après sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille fait peau neuve avec l’arrivée de sept recrues estivales. S’il faut attendre encore quelques semaines pour une meilleure intégration des nouvelles recrues, la motivation est totale à Marseille. Après une préparation estivale catastrophique, les Phocéens veulent repartir sur de nouvelles bases. Et cela passe par une victoire dès la reprise du championnat.

Le nouvel entraîneur de l’ OM a bien conscience de l’enjeu de cette rencontre. Entre inquiétude des supporters et tensions dans le vestiaire, Igor Tudor est sous pression. Il devra rapidement renouer avec la victoire face au Stade Reims, dans le cadre de cette première journée de Ligue 1, ce qui permettrait de faire baisser la température à Marseille. Revanchard après une préparation estivale décevante, le technicien croate devrait procéder à quelques changements dans son onze de départ face à Reims.

OM-Stade de Reims : Arkadiuz Milik titulaire à la pointe de l’attaque

L’Équipe assure en effet qu’Igor Tudor, pour son premier match officiel sur le banc de l’ OM, devrait aligner sa nouvelle recrue Ruben Blanco dans les buts afin de compenser l’absence de Pau Lopez, blessé. Les recrues estivales, Chancel Mbemba et Samuel Gigot, devraient composer une défense à trois avec Leonardo Balerdi.

Le milieu de terrain marseillais devrait être composé de Mattéo Guendouzi, Valentin Rongier, Nuno Tavares et Jonathan Clauss. La surprise proviendra sans doute de l’attaque. Régulièrement laissé sur le banc de touche lors de la préparation, Arkadiusz Milik devrait débuter la rencontre contre Reims. Il devrait être soutenu par Gerson et Dimitri Payet. En revanche, les attaquants Cédric Bakambu et Bamba Dieng ne semblent pas rentrés dans les plans du nouvel entraîneur marseillais. Ils devraient donc aller voir ailleurs s'ils souhaitent bénéficier de plus de temps de jeu cette saison.

OM : Igor Tudor devra éviter le piège rémois

Si l’Olympique de Marseille part logiquement favori pour ce choc à domicile, rien n’est joué pour les hommes d’Igor Tudor qui pourraient se faire surprendre par une solide équipe rémoise. La ligne offensive du Stade de Reims s’est renforcée cet été avec l’arrivée en prêt de Folarin Balogun (Arsenal) et le transfert du crack japonais, Ito Junya, arrivé en provenance du KRC Genk. Les Marseillais devront de ce fait se méfier de cette équipe de Reims. Ils devront tout faire pour s’imposer à domicile dimanche soir, ce qui donnerait sans doute une véritable bouffée d’oxygène à Igor Tudor, vivement critiqué ces dernières semaines.

Compo probable de l'OM face au Stade Reims :

Gardien : R. Blanco

Défenseurs : C. Mbemba, L. Balerdi, S. Gigot

Milieux de terrain : J. Clauss, M. Guendouzi, V. Rongier, N. Tavares

Attaquants : Gerson, D. Payet, A. Milik