PSG Mercato : Icardi fait une précision de taille sur sa situation

Publié par JEAN-LUC D le 06 août 2022 à 05:11

PSG Mercato : Alors que son nom figure parmi la liste des indésirables au Paris SG, Mauro Icardi a fait une importante précision sur sa situation.

PSG : « J’ai demandé le divorce », annonce l’épouse d’Icardi

En plein mercato estival, Mauro Icardi se retrouve une nouvelle fois au cœur d’une polémique extrasportive. En effet, le programme de télévision « Los Ángeles de la Mañana » a diffusé jeudi un message vocal de Wanda Nara à son employée de maison. Dans la séquence diffusée, la présentatrice TV explique s’être rendue en Argentine pour régler son divorce avec l’attaquant du Paris Saint-Germain.

« Carmen, je suis venue ici en Argentine parce que je suis en train de divorcer d'avec Mauro. J'organise ça. Je resterais quelques jours de plus, puis je reviendrai vous chercher le billet et tout ce dont vous avez besoin. J'organise un peu les choses pour le divorce parce que je ne peux plus et parce que j'ai demandé le divorce », indique la femme de Mauro Icardi. Une rumeur confirmée par le présentateur de l’émission argentine dans des propos rapportés par le journal espagnol AS. « On m’a confirmé que Wanda divorce de Mauro », a-t-il commenté brièvement. Toutefois, le principal intéressé a tenu à mettre les choses au clair très rapidement.

PSG : Mauro Icardi dément l’information de la télévision argentine

Un peu moins d'un an après le « Wandagate » et l'affaire China Suarez, à laquelle Wanda s'en est encore pris il y a quelques jours, la rumeur d’une nouvelle rupture entre Mauro Icardi et Wanda Nara enflamme la toile ces dernières heures. Cependant, le numéro 9 du Paris Saint-Germain assure qu’il n’en est absolument rien. « Je ne sais pas ce qui me fait le plus de peine, ceux qui inventent des choses de ma vie ou ceux qui y croient », a notamment écrit l’ancien buteur de l’Inter Milan sur sa page Instagram.

Concernant le football, Mauro Icardi est clairement poussé vers la sortie au PSG, mais les prétendants ne semblent pas, pour l’heure, vraiment se bousculer pour lui. Aux dernières nouvelles, le club de Silvio Berlusconi, Monza, promu en Serie A cette saison, fait le forcing pour le recruter cet été, mais l’option première du natif de Rosario serait de rester à Paris.