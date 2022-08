PSG Mercato : C’est officiel, Campos réalise un coup de génie !

Publié par JEAN-LUC D le 05 août 2022 à 21:12

PSG Mercato : L’opération dégraissage est désormais en marche au Paris Saint-Germain. Luis Campos a débarrassé le club de la capitale d’un gros flop.

PSG Mercato : Un indésirable quitte le Paris SG

C’est désormais officiel. Georginio Wijnaldum n’est plus un joueur du Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain de 31 ans a été officiellement prêté à l'AS Rome ce vendredi. Le club romain a annoncé la nouvelle sur son site en fin d’après-midi. En échec au PSG, qu’il a rejoint gratuitement l’été dernier, l’ancien joueur de Liverpool va tenter de se relancer sous les ordres de José Mourinho, en Serie A. Après plusieurs semaines de négociations, les dirigeants parisiens et leurs homologues de la Louve se sont mis d’accord pour le transfert de l’international néerlandais.

Après Alphonse Areola, Marcin Bulka et Colin Dagba, Georginio Wijnaldum devient ainsi le quatrième joueur à quitter les rangs des Rouge et Bleu sur ce mercato estival. Pas dans les pans de Christophe Galtier, le natif de Rotterdam est prêté pour une saison selon le communiqué publié par la Ligue Italienne de Football sur son site web. « Georginio Gregion Emile Wijnaldum est prêté à l'AS Roma », peut-on lire. Hier, les médias avaient déjà dévoilé les dessous de cette transaction entre le Champion de France en titre et le vainqueur de la dernière Ligue Europa Conférence.

PSG Mercato : Les détails du prêt de Georginio Wijnaldum à la Roma

Comme attendu, Georginio Wijnaldum s’est engagé en faveur de l’AS Rome. À la recherche de temps de jeu en vue de la prochaine Coupe du Monde, qu’il veut absolument disputer, l’international néerlandais a rejoint les rangs des Giallorossi. Après les signatures de Paulo Dybala et Nemanja Matic, l’ancien protégé de Jürgen Klopp devient ainsi la troisième grosse prise de José Mourinho sur cette période de recrutement.

En attendant les communiqués des deux clubs, qui permettront d'en savoir plus sur la formule choisie pour le milieu néerlandais, le journal L’Équipe révèle que Luis Campos et les Romains ont conclu un deal incluant un prêt avec une option d'achat fixée à 8 millions d'euros. Cette option deviendra obligatoire à deux conditions : que Wijnaldum dispute la moitié des matches des Jaunes et Rouges et que ces derniers se qualifient pour la prochaine Ligue des Champions. Toujours selon la même source, le PSG a accepté d’assurer 40% du salaire du joueur durant cette période de cession provisoire.