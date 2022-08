OM Mercato : Clap de fin confirmé pour un international tricolore

Publié par Ange A. le 06 août 2022 à 10:31

OM Mercato : Arsenal a fait passer un message clair pour William Saliba. Le défenseur central était prêté la saison dernière à Marseille.

OM Mercato : Longoria peut faire une croix sur William Saliba

Le prêt de William Saliba à l’Olympique de Marseille lui ouvert les portes de l’équipe de France. Seulement, l’ OM n’avait pas pu assortir son prêt d’une option d’achat. Au terme de la saison écoulée, le néo-international tricolore est retourné à Arsenal. Président de Marseille, Pablo Longoria a tenté en vain d’obtenir la signature définitive de Saliba. Le défenseur central ne s’est pas laissé séduire par la perspective de découvrir la Ligue des champions cette année au Vélodrome. Il va faire ses débuts en Ligue Europa avec les Gunners cette année. En marge du match entre Arsenal et Crystal Palace ce vendredi comptant pour la 1re journée de Premier League, Mikel Arteta a tué les derniers espoirs marseillais pour Saliba.

Première réussie pour Saliba avec les Gunners

Le technicien espagnol compte bien sur son néo-international tricolore. « Au cours des dernières semaines, il nous a donné toutes les raisons de croire que nous avions pris la bonne décision en le prêtant pour un an. Car il semble maintenant prêt à jouer. Son prêt à l’ OM, nous avons cru et il a cru que c’était la bonne chose à faire. Nous avons travaillé ensemble et c’est la chose la plus importante. Maintenant, nous sommes à nouveau réunis et la relation continue », a indiqué le coach des Gunners.

Preuve que la donne a changée pour William Saliba à Arsenal, le défenseur central a été titularisé lors de la victoire (2-0) contre Crystal Palace. L’ancien Marseillais a même été élu homme du match à l’issue de la rencontre. De bon augure pour son retour chez les Londoniens. Avant cette rencontre, il n’avait pas encore disputé le moindre match officiel avec les Gunners. Encore sous contrat au moins jusqu’en 2024 (une prolongation ayant été évoquée), Saliba est parti pour faire de vieux os à Arsenal. De son côté, l’Olympique de Marseille s’est considérablement renforcé en défense avec les signatures de Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba.