Stade Rennais Mercato : Le SRFC tente un coup en attaque à Chelsea

Publié par ALEXIS le 06 août 2022 à 14:26

Stade Rennais Mercato : Le SRFC serait sur un gros coup en attaque. Le club breton tenterait de récupérer un avant-centre en grande difficulté à Chelsea.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC pense à Michy Batshuayi

Le Stade Rennais serait intéressé par les services de Michy Batshuayi, indésirable Chelsea. D’après les informations de Média Foot, le SRFC serait sur le coup, pour rapatrier l’ancien attaquant de l’ OM. Cependant, son gros salaire pose problème ! De plus, il n’est pas certain que l’international belge (45 sélections, 25 buts) soit intéressé par le projet rennais, surtout que son objectif est d’être à la lumière, afin d’être sélectionné avec la Belgique pour la coupe du monde en novembre-décembre 2022. Et ce n’est pas tout ! Michy Batshuayi n’a pas qu’un an de contrat à Chelsea (jusqu’au 30 juin 2023). De ce fait, il ne peut plus être prêté simplement, sans option d’achat. Ssauf si Chelsea prolonge son bail. Or ce n’est pas la tendance en ce moment à Londres où les joueurs indésirables sont poussés dehors.

Le Stade Rennais va donc devoir sortir le chéquier s’il veut recruter le Belge, dont la valeur marchande est estimée à 10 M€. Selon le média Turquie Sports, l’avant-centre courtisé par le SRFC touche un salaire de 3,1 M€ par saison. Foot Mercato avance plutôt 4 M€ comme salaire annuel. Outre le Stade Rennais, Wolverhampton est séduit par le profil de l’attaquant de 28 ans.

Batshuayi déjà prêté à 4 clubs par Chelsea

Révélé à l’OM entre 2014 et 2016, Michy Batshuayi a été recruté par Chelsea à 39 M€ en juillet 2016. Mais une fois à Stamford Bridge, il a été confronté à un gros souci d’adaptation dans la très relevée Premier League. Le natif de Bruxelles n’est donc pas parvenu à avoir la confiance des managers qui se sont succédé sur le banc de touche des Blues. Conséquence ? Il a fait l’objet de plusieurs prêts, respectivement au Borussia Dortmund (Bundesliga), à Valence CF (Liga), à Crystal Palace (Premier League) et au Besiktas (en Turquie) la saison dernière. En six années à Chelsea, Michy Batshuayi a disputé 77 matchs, pour 25 buts inscrits et 6 passes décisives offertes.