PSG Mercato : 10M€, Campos a programmé un joli deal au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 07 août 2022 à 09:05

PSG Mercato : Alors que Christophe Galtier espère encore trois nouveaux joueurs, Luis Campos attend de boucler un deal intéressant pour le Paris SG.

PSG Mercato : Un Titi parisien proche d’un départ

Au regard de la forte concurrence à son poste, le jeune milieu de terrain Eric Junior Dina-Ebimbe ne sera pas retenu par le Paris Saint-Germain en cas d’offre jugée satisfaisante. Le joueur de 22 ans étant tenté par un nouveau challenge cet été, à un an de la fin de son contrat avec son club formateur. D’autant que le natif de Stains ne figurait pas dans le groupe retenu pour la rencontre à Clermont (5-0), samedi soir lors de la 1ère journée de Ligue 1. Et cela tombe bien puisque selon le quotidien berlinois Bild, le récent vainqueur de la Ligue Europa, l’Eintracht Francfort attendrait d’obtenir les fonds nécessaires pour le recruter d’ici la fin du mercato estival.

PSG Mercato : L’Eintracht Francfort à un pas de s’offrir Ebimbe

En effet, selon les informations du journal allemand Bild, le Paris Saint-Germain aurait fixé le tarif pour Eric Junior Dina-Ebimbe à 10 millions d’euros. Une somme qui ne constitue pas un obstacle sérieux pour le club alors qu’il avait été indiqué qu’une offre de 5 millions avait été refusée. Un transfert qui ne serait pas impossible pour les dirigeants de l'Eintracht Francfort, qui devra toutefois procéder à des ventes avant de passer à l’offensive dans ce dossier.

Ce qui pourrait être possible, avec notamment les intérêts pour Evan Ndicka (défenseur central de 22 ans) et Filip Kostic (ailier de 29 ans). Comme Thilo Kehrer, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Ander Herrera et Rafinha, Dina-Ebimbe n'entre pas dans les plans de Christophe Galtier et devrait donc quitter le club de la capitale dans les prochains jours ou semaines à venir.

Affaire à suivre donc…