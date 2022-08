PSG Mercato : Galtier confirme un renfort colossal au milieu !

Publié par JEAN-LUC D le 08 août 2022 à 17:25

PSG Mercato : Alors que Luis Campos s’active pour faire signer Fabian Ruiz, Christophe Galtier confirme la présence d’un renfort colossal au Paris SG.

PSG Mercato : Christophe Galtier sous le charme de Danilo Pereira

Malgré les arrivées de Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, aimerait encore avoir un joueur supplémentaire par ligne. Selon RMC Sport, Luis Campos s’active afin d’attirer d’ici la fin du mercato estival, un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant capable de faire la différence dans le jeu aérien. Si au milieu de terrain, l’international espagnol Fabian Ruiz est sur le point de quitter Naples pour le club de la capitale, Christophe Galtier aimerait disposer d’un grand gabarit à ce poste. Le technicien français a donc jeté son dévolu sur Danilo Pereira.

« Quand Danilo entre, il a cet impact-là. Évidemment, je me pose la question d’avoir, sur certains matches, un peu plus de densité athlétique, que ce soit dans la capacité à gagner les ballons, à apporter de la puissance et de la force que dans le domaine du jeu aérien, notamment sur les coups de pied arrêtés. Danilo peut être ce joueur-là », a déclaré l’ancien coach de l’OGC Nice dans une interview avec le quotidien Le Parisien. Toutefois, Galtier ne sait pas si le compatriote de Cristiano Ronaldo voudra rester à Paris avec un temps de jeu probablement réduit.

PSG Mercato : Galtier ne sait pas si Pereira voudra rester au Paris SG

Sous contrat jusqu’en juin 2025, Danilo Pereira aurait donc un rôle important à jouer cette saison au Paris Saint-Germain, mais dans la peau d’un remplaçant. Annoncé partant cet été, l’international portugais de 30 ans aurait ainsi désormais la possibilité de poursuivre son aventure sous le maillot parisien.

Mais Christophe Galtier ne sait pas si l’ancien milieu de terrain défensif du FC Porto voudra se contenter de ce statut à quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar. « Après, va-t-il avoir envie de rester ? Va-t-il avoir la crainte de moins jouer ? En cette année de Coupe du monde en plein hiver, tous les joueurs sont dans cette réflexion-là », a souligné le technicien marseillais. La balle est ainsi dans le camp du natif de Bissau.