PSG Mercato : Roma, Wijnaldum vide son sac après son départ

PSG Mercato : Lors de sa présentation par l’AS Rome, Georginio Wijnaldum a rétabli la vérité sur son départ du Paris Saint-Germain.

Le Paris Saint-Germain s’est séparé d’un de ses indésirables cet été en refourguant Georginio Wijnaldum. Le milieu néerlandais est prêté avec option d’achat cette saison à l’AS Rome. L’ancien Red quitte le PSG juste un an après sa signature en tant que joueur libre. Interrogé sur les raisons de son départ de Paris lors de sa présentation, le milieu de 31 ans s’est montré clair. Le milieu encore sous contrat avec le club francilien jusqu’en 2024 est à la recherche d’un meilleur temps de jeu.

Non convoqué lors de la dernière fenêtre internationale, il souhaite retrouver sa place pour le Mondial au Qatar. « J’ai moins joué que je n’aurais dû l’année dernière. Mais j’ai travaillé dur avec le PSG et j’ai fait un travail individuel. Mentalement, je suis prêt à jouer, mais nous verrons comment les choses se passent », a expliqué Wijnaldum.

Les raisons de sa signature à la Roma

Dans sa sortie, Georginio Wijnaldum est également revenu sur son choix de s’engager en faveur de la Louve. Le milieu batave avoue avoir discuté avec certaines stars passées par la Roma avant de s’engager. Il apprécie notamment l’effort fourni par les dirigeants giallorossi pour le recruter. « Je suis venu ici grâce aux efforts du club pour m’avoir […] J’ai parlé à Salah et Strootman, du club et de la ville, je n’ai entendu que de bonnes choses. J’ai aussi parlé à Hakimi, même s’il a joué pour l’Inter. Mais, je le répète, ce qui m’a le plus convaincu, c’est l’effort pour m’avoir. Je me suis senti très apprécié », a indiqué le milieu prêté par le Paris Saint-Germain. Reste maintenant à savoir s’il répondra aux attentes du club italien.