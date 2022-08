OL Mercato : Bonne nouvelle, un crack scelle son avenir à Lyon

Publié par Ange A. le 13 août 2022 à 04:23







OL Mercato : Successeur de Léo Dubois sur le flanc droit de la défense de Lyon, Malo Gusto a tranché sur la question de son futur.

OL Mercato : Le message fort de Malo Gusto sur son avenir

Menacé par l’éclosion de Malo Gusto, Léo Dubois a quitté l’Olympique Lyonnais cet été. L’arrière droit tricolore va évoluer en Turquie. L’ancien capitaine de l’ OL s’est engagé avec Galatasaray. Peter Bosz ne va pas regretter le départ de Dubois. Le technicien néerlandais misait déjà sur Malo Gusto pour reprendre le flambeau sur le côté droit de la défense des Gones. Au vu de ses prouesses, le Baby-Gone suscite la convoitise de certaines écuries. En conférence de presse ce vendredi, le défenseur de 19 ans a envoyé un message clair concernant son avenir. Un futur qu’il voit encore chez les Gones. « Moi, pour le moment je suis à l’OL. Je ne parle pas de tout ça. Je suis concentré sur le club, le début de saison, la saison, afin de montrer qu’on est l’OL et qu’on doit être tout en haut », a assuré le jeune Lyonnais.

La tendance se confirme pour Gusto

Cette sortie a de quoi ravir la direction de l’Olympique Lyonnais. Interrogé par OL Play, Bruno Cheyrou avait déjà fermé la porte à Malo Gusto et Castello Lukeba. Respectivement encore sous contrat jusqu’en 2024 et 2025, les deux cracks ne disposent pas de bon de sortie comme l’a fait savoir le responsable rhodanien. « Castello et Malo ne bougeront pas. Même s’ils peuvent attiser la convoitise, ce qui est normal, il n’y a pas eu d’offre et on ne veut pas en recevoir. On veut construire un projet autour de l’ADN OL, de la formation, de la jeunesse et ils rentrent dans ce cadre-là. Mais à un moment donné, au vu de leurs performances et de leur âge, on risque d’avoir des propositions très importantes. Pour le moment, il est hors de question d’y penser », avait confié Bruno Cheyrou.