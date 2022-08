PSG Mercato : Une réponse foudroyante tombe pour un attaquant !

Publié par JEAN-LUC D le 14 août 2022 à 05:07







PSG Mercato : Désireux de dégraisser au maximum l’effectif du Paris Saint-Germain, Luis Campos vient de recevoir une mauvaise nouvelle pour un attaquant.

PSG Mercato : Un club italien ferme la porte à un flop du Paris SG

Invité par Christophe Galtier à aller se relancer dans un autre club et un nouvel environnement, Mauro Icardi n’a pas encore quitté le Paris Saint-Germain. Et même s’il devait s’en aller cet été, l’attaquant argentin ne devrait pas rebondir à Monza, promu en Serie A cette saison. Considéré comme l’une des destinations les plus probables du joueur de 28 ans, le club de Silvio Berlusconi a finalement fait un tout autre choix pour renforcer son secteur offensif comme l’a confirmé son président Adriano Galliani.

« Nous n'allons pas signer Mauro Icardi, vous vous souvenez de mes paroles. Pas question, nous ne le signons pas. Nous n'avons pas besoin d'un autre attaquant après la signature d'Andrea Petagna », a expliqué le dirigeant italien pour la chaîne DAZN. Indésirable au PSG, Icardi pourrait toujours aller se relancer dans son pays, où un club se mobilise pour son rapatriement.

PSG Mercato : Quel avenir pour Mauro Icardi cette saison ?

En effet, si les dernières rumeurs associent Mauro Icardi à Galatasaray et Manchester United, l’ancien capitaine de l’Inter Milan serait également attendu du côté de l’Argentine. Après les propos de Christophe Galtier montrant clairement la porte de sortie à son numéro 9, les fans de Newell’s Old Boys se sont mis à rêver de Mauro Icardi. Dans la soirée, ils ont lancé sur les réseaux sociaux le hashtag #IcardiANewells, accompagné d’un montage d’Icardi maillot rouge et noir sur le dos, en espérant que leur idée devienne virale. Enfant de Rosario et fan du club depuis toujours, le principal n’a jamais caché son souhait d’évoluer un jour sous les couleurs du club de sa ville natale. Reste maintenant à savoir s’il est prêt à faire un tel choix dès cet été.

Affaire à suivre…