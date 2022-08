AS Monaco Mercato : Officiel, le successeur de Tchouameni a signé

Publié par Ange A. le 14 août 2022 à 11:44







AS Monaco Mercato : Dans les tuyaux depuis quelques heures, le transfert de Mohamed Camara à l’ASM a été officialisé ce dimanche.

AS Monaco Mercato : L’ASM officialise Mohamed Camara

Voilà une nouvelle qui va réjouir les fans de l’AS Monaco au lendemain du nul contre le Stade Rennais (1-1). L’ASM vient d’officialiser la signature de sa cinquième recrue estivale. Dans un communiqué, le club de la Principauté a annoncé le transfert de Mohamed Camara en provenance du RB Salzburg. « L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature pour les cinq prochaines saisons de Mohamed Camara, en provenance du Red Bull Salzbourg. Le milieu international malien de 22 ans (15 sélections, 3 buts) est lié jusqu’en juin 2027 avec l’AS Monaco », a indiqué le club sur son site officiel. Le montant du transfert du milieu de 22 ans est estimé à 15 millions d’euros.

La succession de Tchouameni assurée sur le Rocher

Mohamed Camara s’est livré après l’annonce de son transfert dans le communiqué publié par l’ASM. L’international malien entend franchir un palier en rejoignant le club princier. « Je suis très heureux de rejoindre un grand club comme l’AS Monaco. Après ma formation au Mali, j’ai eu l’opportunité de vivre de très belles saisons au sein du Red Bull Salzbourg, où je me suis aguerri et où j’ai pu vivre une magnifique première expérience en Europe. Désormais, je suis pleinement concentré dans cette nouvelle étape de ma carrière et j’ai hâte, avec l’ensemble de mes nouveau coéquipiers, de relever les nombreux défis qui vont rythmer notre saison », a confié le néo-monégasque.

Le transfert de Mohamed Camara permet à Monaco de compenser le départ d’Aurélien Tchouameni au Real Madrid. Un renfort était attendu à ce poste cet été. Reste maintenant à savoir si le nouveau milieu asémiste va étrenner son maillot lors de la prochaine sortie des Rouge et blanc. Ce sera samedi le 20 août lors de la réception du RC Lens.