FC Nantes Mercato : Kombouaré gâche les plans pour Alban Lafont !

FC Nantes Mercato : Alors qu'il bénéficie d'un bon de sortie à l'ouverture du mercato estival, Alban Lafont ne devrait pas quitter le FCN cet été.

FC Nantes Mercato : Alban Lafont a des envies de départ

Depuis la saison dernière, Alban Lafont est devenu un cadre du groupe du FC Nantes, enchaînant notamment des performances de haute volée. Le dernier rempart des Canaris a été l'un des artisans de l'excellente saison 2021-2022 du club de la Loire, couronnée par la victoire en finale de Coupe de France contre l'OGC Nice (1-0). Après cette brillante saison, le gardien international espoir a des velléités de départ. Il souhaiterait changer d'air et en aurait informé sa direction qui lui aurait alors délivré un bon de sortie dès l'entame du mercato.

Mais à quinze jours de la fin du marché des transferts, l'avenir du portier nantais reste encore flou. À en croire But Football Club, le joueur de 23 ans n'a toujours pas reçu une offre concrète, mais reste toujours attaché à un prochain départ du FC Nantes. Toutefois, une récente actualité risque de coincer les plans de l'ancien coéquipier de Kolo Muani.

FC Nantes Mercato : Alban Lafont va rester

Entre promesses non tenue et impatience, le vestiaire du FC Nantes est au bord de l'implosion. En effet, vendredi dernier, après le match nul contre le LOSC (1-1), Antoine Kombouaré, l'entraîneur des Canaris a haussé le ton contre ses dirigeants à propos de la situation qui prévaut au club en cette période de Mercato. Alors que le mercato va prendre fin le 31 août prochain, le FCN n'arrive toujours pas à recruter et cette situation suscite la frustration et la crispation de Kombouaré qui a secoué ses dirigeants dans son intervention. Loin, l'entraîneur du FCN a déclaré clairement qu'il n'aurait pas de départ tant que le club ne recrute pas.

« Je vais être clair.: aujourd'hui, c'est zéro départ,il faut surtout des arrivées.Le groupe souhaite des arrivées, c'est dans notre intérêt à tous », a lancé Antoine Kombouaré. Cette situation floue aurait des conséquences sur le sort des joueurs qui bénéficient d'un bon de sortie au niveau du club, en l'occurrence Alban Lafont. L'Équipe dans sa parution de ce dimanche indique que suite à cette situation, Alban Lafont aurait finalement changé d'avis. Le natif de Ouagadougou devrait finalement rester au sein du FC Nantes cette saison lui qui est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le FCN.