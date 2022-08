Stade Rennais Mercato : LOSC tente un gros coup en attaque au SRFC

Publié par JEAN-LUC D le 17 août 2022 à 06:10







Stade Rennais Mercato : À la recherche de renforts offensifs pour renforcer l’effectif de Pablo Fonseca, les dirigeants du LOSC lorgnerait le SRFC.

Stade Rennais Mercato : Le LOSC débarque sur un attaquant du SRFC

Alors que le Stade Rennais s’est renforcé avec Arnaud Kalimuendo, Gaëtan Laborde pourrait quitter les rangs du Stade Rennais. Le Lille OSC serait intéressé par le joueur du SRFC, d’après les informations de Foot Mercato. Auteur d’une très belle saison 2021-2022, Gaëtan Laborde est un attaquant très convoité en Europe. L'ancien attaquant des Girondins de Bordeaux pourrait ainsi faire ses valises avant la fin du mercato estival suite à l'arrivée du Titi parisien Arnaud Kalimuendo. Acheté 15 millions d'euros par le SRFC à Montpellier, Laborde n'est pas sur le départ, sauf si une offre conséquente venait à être formulée cet été. En attendant, le protégé de Bruno Genesio ne manque pas de prétendants.

Stade Rennais Mercato : Grosse concurrence pour Gaëtan Laborde

Pour parvenir à attirer Gaëtan Laborde, le Stade Rennais va devoir faire vite. En effet, selon les informations du portail Foot Mercato, le Séville FC, Newcastle et surtout le LOSC surveillent avec beaucoup d’attention l'attaquant français de 28 ans. Un départ est désormais envisagé. L’ancien joueur de Montpellier suscite l’intérêt de plusieurs équipes à l’étranger, à l’image de Séville et Newcastle. Toutefois, l’intérêt le plus concret serait manifesté par le LOSC.

Olivier Letang apprécie le buteur et aurait pris contact avec le Stade Rennais en vue d’un transfert. Des offres pourraient même arriver d’ici la fin du mois d’août. Cependant, pour laisser partir son joueur, sous contrat jusqu’en juin 2025, le Stade Rennais attendrait une somme comprise entre 20 et 25 millions d’euros. Reste maintenant à savoir si le SRFC pourrait s’aligner sur ce montant pour un joueur considéré comme un flop et poussé vers la sortie.