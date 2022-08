FC Nantes Mercato : Le FCN insiste pour le successeur de Ludovic Blas

Publié par Thomas G. le 17 août 2022 à 13:26





FC Nantes Mercato : Menacé par le LOSC dans le dossier Ludovic Blas sur le départ, Le FCN pousse pour recruter son N°10 mais peine à finaliser le deal.

FC Nantes Mercato : Le transfert d’un grand talent de Ligue 1 se complique

Toujours en quête de renforts durant ce mercato estival, les Canaris n’ont pas encore trouvé leur grand attaquant. La priorité du FC Nantes, Hwang Ui-Jo, ne rejoindra pas les rangs Jaune et Vert malgré un accord verbal avec Antoine Kombouaré. Les Nantais peinent à convaincre des joueurs de les rejoindre tandis que l’entrée en lice du FCN en Ligue Europa se rapproche. Dans le même temps, le maître à jouer de l’effectif nantais, Ludovic Blas, souhaiterait partir pour rejoindre le LOSC.

Le FC Nantes a entrepris de lui trouver un successeur digne de ce nom. D'après Ouest France, les dirigeants nantais ont coché le nom de Gaël Kakuta pour prendre la succession de Ludovic Blas. L’ancien espoir de Chelsea a perdu sa place de titulaire au RC Lens et verrait d’un bon œil un départ. Les Nantais aurait trouvé un accord avec l’international congolais qui pourrait également venir à la Beaujoire dans un an à l’expiration de son contrat. Une option néanmoins inenvisageable pour le RC Lens qui souhaite récupérer 4 millions d’euros pour libérer Gaël Kakuta. Selon les informations de Ouest France les négociations entre les deux clubs sont pour l'instant au point mort en raison d’un trop grand nombre d’intermédiaires dans ce dossier.

FC Nantes Mercato : Vers un nouvel échec lié aux intermédiaires ?

Antoine Kombouaré souhaite que ses dirigeants fassent le maximum pour recruter le N°10 lensois. Les Canaris pourraient transmettre une première offre au RCL pour éviter une nouvelle déconvenue sur le marché des transferts. Gaël Kakuta a plusieurs offres à sa disposition dont une proposition en provenance d’Arabie Saoudite qui pourrait convaincre le milieu de terrain. À 31 ans, cette porte de sortie pourrait lui permettre de s’offrir un dernier gros contrat. La venue de Gaël Kakuta est également dépendante de l’issue du dossier Ludovic Blas. L’espoir français veut quitter le FC Nantes tandis que Waldemar Kita souhaite le conserver une saison de plus. « Aujourd'hui, on veut garder le groupe qu'on a, mais il faut respecter certaines choses. […] On ne peut pas non plus laisser partir n'importe qui à quinze jours de la fin de mercato. Aujourd'hui, je dirais qu'il (Blas) ne part pas. Moi, je veux qu'il reste. […] S'il veut partir pour gagner plus à Lille, je suis prêt à lui donner la même chose (salaire, ndlr). Je lui ai dit verbalement », évoquait cette semaine le président franco-polonais au sujet de son milieu offensif.