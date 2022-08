OGC Nice Mercato : Les Aiglons foncent sur un attaquant chilien !

Publié par Nicolas le 17 août 2022 à 19:26





OGC Nice Mercato : À la recherche d'un avant-centre depuis quelques semaines, Nice aurait trouvé son bonheur en Angleterre.

OGC Nice Mercato : Ben Brereton Diaz courtisé par Nice

Depuis plusieurs semaines, l'OGC Nice recherche activement un avant-centre pour épauler Andy Delort, Amine Gouiri et Kasper Dolberg afin de jouer à fond le championnat et l'Europa Conference League. Alors qu'ils tentent d'attirer Nicolas Pepe, il semblerait que les Aiglons aient trouvé leur bonheur en la personne de Ben Bereton Diaz. L'attaquant anglo-chilien évolue depuis 2019 aux Blackburn Rovers, pensionnaires de Championship (D2 anglaise) mais se trouve en fin de contrat dans un an, un point positif pour les Niçois. Les dirigeants de l'OGC Nice seraient déjà entrés en contact avec leurs homologues de Blackburn pour se renseigner sur les conditions d'un futur transfert de leur buteur. Ils ont même transmis une première offre de 10 millions d'euros afin de lancer les négociations.

Auteur de 22 buts en 38 matchs de championnat en 2021-2022, et ayant déjà inscrit 2 buts en 3 matchs avec son équipe, l'international chilien (14 sélections, 4 buts) représente une belle opportunité à saisir pour les Azuréens. Formé dans les académies de Manchester United et Stoke City, puis passé par Nottingham Forest, l'attaquant possède déjà une solide expérience chez les pros. L'Olympique Lyonnais s'était penché sur son cas au mois de juillet mais les Gones ne sont pas allés plus loin. D'autres clubs européens tels que l'Eintracht Francfort en Allemagne et la Salernitana en Italie sont aussi venus aux renseignements. Ben Brereton Diaz possède donc une belle côte sur le marché et l'OGC Nice devra s'activer pour conclure ce dossier.

OGC Nice Mercato : Nice a tenté de faire venir Edinson Cavani

L'offensive sur le dossier Ben Brereton Diaz fait suite au refus d'Edinson Cavani de venir sur la Côte d'Azur. En effet, le joueur privilégie une arrivée en Espagne, plus exactement à Villarreal, club entraîné par un certain Unai Emery, qui tient le joueur en haute estime. Toutefois, l'arrivée de Cavani ne pourra se faire que si le Sous-marin Jaune arrive à faire partir Paco Alcacer et Boulaye Dia. Or, ces deux éléments offensifs sont toujours au club, l'opération Cavani est donc bloquée pour le moment. Ce cas de figure laisse peut-être un infime espoir pour Nice de faire venir le meilleur buteur de l'histoire du PSG.