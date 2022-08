OL Mercato : Le Barça vise un coup énorme à l'Olympique Lyonnais

Publié par Thomas le 18 août 2022 à 15:50





OL Mercato : Ambitieux sur le marché des transferts, l'Olympique Lyonnais a vu Manchester United et le Barça se lancer sur l'un de ses joyaux.

OL Mercato : Malo Gusto, ciblé par Man United et le FC Barcelone

Révélation de la saison dernière en défense au même titre que Castello Lukeba, le prometteur Malo Gusto n’a pas tardé à faire parler de lui sur la scène internationale. Titulaire dans l’équipe de Peter Bosz, le latéral droit de 19 ans était parvenu à déloger le capitaine Léo Dubois de son couloir droit, réalisant à chaque fois des prestations saluées par les observateurs. Sous contrat jusqu’en juin 2024 à l’Olympique Lyonnais, Malo Gusto se sent bien dans son club formateur lui qui prétend à un rôle de taulier dans les années à venir. Mais victime de son succès, le natif de Décines-Charpieu a vu deux cadors se rapprocher de l’ OL ces derniers jours.

D’après L’Équipe, Manchester United et le FC Barcelone auraient jeté leur dévolu sur l’international espoir pour renforcer leur défense. Tous les deux à la recherche d’un latéral droit prometteur, Mancuniens et Barcelonais ont entamé des discussions avec l’entourage de Malo Gusto afin de le recruter d’ici le 1er septembre. Sondé cet été par le PSG et même Manchester City, le jeune arrière droit est également en discussions avec Lyon pour une éventuelle prolongation de contrat. À un poste où les options se font de plus en plus rare, Malo Gusto représente une vraie promesse d’avenir d’un point de vue sportif que financier.

OL Mercato : Lyon n’est pas vendeur mais...

Comme son compatriote de la défense Castello Lukeba, Malo Gusto fait l’objet d’une protection renforcée de la part de l’Olympique Lyonnais. Seulement, la situation du latéral est légèrement différente. Coté à " seulement "12 millionsd’euros sur le marché, car en fin de contrat en 2024, Malo Gusto a de quoi faire saliver plusieurs cadors qui seraient prêts à mettre un pactole pour l’enrôler.

Du côté de l’ OL la situation est claire, Gusto comme Lukeba ne sont pas à vendre. " Beaucoup de clubs nous ont approché mais on a été très clairs, pas de départ ", communique une source interne lyonnaise au quotidien sportif. Néanmoins, le journal rapporte qu’une " folie " financière pourrait tout simplement faire hésiter le board rhodanien. Reste à savoir si le Barça et Man United seront prêts à une telle dépense.