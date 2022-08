FC Nantes : L'annonce fracassante de Kombouaré sur le mercato

Publié par Ange A. le 19 août 2022 à 06:15





FC Nantes : Entraîneur du FCN, Antoine Kombouaré a de nouveau maintenu sa position concernant certaines de ses stars convoitées cet été.

FC Nantes : Kombouaré ferme la porte à ses stars

Le FC Nantes n’y arrive pas encore cette saison. Après la gifle reçue contre Paris lors du Trophée des champions (4-0), le FCN reste sur deux nuls lors de ses premières sorties en Ligue 1 Uber Eats. En quête de sa première victoire en championnat, Antoine Kombouaré espère accueillir de nouveaux renforts d’ici la clôture du mercato estival. Jusqu’ici seules trois recrues ont signé chez les Canaris cet été. Moussa Sissoko a été transféré en provenance de Watford. Mostafa Mohamed et Evann Guessan sont respectivement prêtés par Galatasaray et Nice. La saison ayant déjà démarré, le coach du FCN ferme en revanche la porte à des départs. Présent en conférence de presse, le technicien kanak s’est de nouveau montré ferme concernant Ludovic Blas, Moses Simon et Alban Lafont.

Plus de gros départs au FCN cet été

L’entraîneur du FC Nantes ne compte pas perdre son meneur de jeu au moment où un transfert de Ludovic Blas au Lille OSC est évoqué. Pour le coach des Canaris, signer au LOSC ne représente d’ailleurs guère un challenge intéressant. « Ce n’est pas un projet sportif à mon avis. Ils ont fini dixièmes derrière nous et surtout ils n’ont pas de Coupe d’Europe. Il faut m’expliquer », a d’abord dégainé l’entraîneur nantais avant de se pencher sur les cas de l’ailier nigérian et son jeune portier.

« Sur le plan sportif je dis aucun départ. Et quand je dis aucun départ, cela concerne bien sûr Ludo mais cela concerne aussi Alban Lafont et Moses Simon. Aujourd’hui, j’ai quatre attaquants [Blas, Simon, Guessand, Mohamed]. On en aurait huit, peut-être que je dirais Ludo pourquoi pas ou Simon pourquoi pas. Aujourd’hui, vous croyez que je travaille pour diminuer mon équipe, pour mettre en difficulté mon groupe ? J’ai quatre attaquants donc pour moi, Blas, c’est veto. V-e-t-o (il épelle) », a souligné le coach des Jaune et vert.