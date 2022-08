FC Nantes : Groupe du FCN, Kombouaré envoie un signal fort à l'OM

Publié par ALEXIS le 20 août 2022 à 04:31





L’entraineur du FC Nantes, Kombouaré, a dévoilé son groupe pour affronter l’OM, samedi (21h), lors de la 3e journée de Ligue 1. Il n'y a pas de surprise !

FC Nantes : Kader Bamba remplace Affamah dans le groupe du FCN

Le FC Nantes affronte l’Olympique de Marseille au stade Vélodrome, samedi soir. L’entraineur des Canaris a convoqué une vingtaine de joueurs, sans aucune surprise. Antoine Kombouaré a effectué un seul changement dans son groupe, comparativement à celui qu’il a composé face au LOSC, la semaine dernière. Kader Bamba (ailier droit) remplace le jeune avant-centre Joe-Loïc Affamah (20 ans). Indésirable au FCN et prêté à Amiens SC (Ligue 2) la saison dernière, Bamba fait ainsi sa première apparition dans le groupe nantais cette saison en Ligue 1. Il avait manqué les deux premiers matchs des Canaris contre Angers SCO (0-0) et Lille OSC (1-1). Les deux recrues offensives : Yvann Guessand et Mostafa Mohamed sont bien présentes dans le groupe du FC Nantes. Annoncé en instance de transfert au LOSC, Ludovic Blas est bien présent parmi les Jaune et Vert à Marseille. Un signal fort de Kombouaré, opposé au départ du buteur du FC Nantes.

Par contre, la 3e recrue estivale, Moussa Sissoko est effectivement absent. Victime d’une blessure à la jambe droite (lésion musculaire aux ischio-jambiers) à l’entraînement, l’ancien joueur de Tottenham est indisponible pour 3 semaines. Contrairement au FC Nantes, qui compte 2 points et en quête de sa première victoire, l' OM a enregistré un succès contre le Stade de Reims (4-1) au Vélodrome et a concédé un match nul au Stade Brestois (1-1). Les Marseillais sont donc 3es au classement avec 4 points, derrière le PSG et Lyon (6 points). Quant aux Canaris, ils sont 13es, avant le coup d'envoi de la 3e journée du championnat.

Le groupe du FC Nantes contre l’ OM

Gardien de but : Lafont, Descamps

Défenseurs : Appiah, Castello, Corchia, Fabio, Girotto, Merlin, Pallois

Milieux de terrain : Doucet, Chirivella, Blas, Achi, Manvelyan, Moutoussamy

Attaquants : Guessand, Simon, Mohamed, Coco, Bamba