Lille-PSG : Le groupe de Galtier dévoilé, gros coup dur pour Paris

Publié par JEAN-LUC D le 20 août 2022 à 18:02





À la veille du voyage à Lille pour affronter le LOSC, le PSG a dévoilé le groupe de joueurs retenus par Christophe Galtier et on y note une grosse absence.

Le PSG face au LOSC sans Keylor Navas

Pour son premier choc de la saison, le Paris Saint-Germain sera sur la pelouse du Stade Pierre-Mauroy en clôture de la troisième journée de Ligue 1, dimanche soir, pour affronter le LOSC. Désireux d’enchaîner après deux victoires éclatantes contre Clermont (5-0) et Montpellier (5-2), Christophe Galtier a convoqué un groupe de 21 joueurs, avec notamment Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé. Dans le groupe des indésirables depuis quelques semaines, Idrissa Gueye, Ander Herrera et Julian Draxler ne sont pas présents pour ce déplacement en terre lilloise. Toutefois, l’entraîneur des Rouge et Bleu devra se passer des services de Keylor Navas dimanche soir.

Le gardien de but costaricien de 35 ans « est sorti de l’entraînement aujourd’hui pour une douleur lombaire. Il restera en soins au Centre d’Entraînement et un nouveau point sera fait dans 48h », selon un communiqué médical du club de la capitale. Navas est donc forfait sans qu’il y ait une inquiétude particulière pour le moment, puisque le titulaire Gianluigi Donnarumma (23 ans) est disponible. Alexandre Letellier prend donc sa place dans le groupe, accompagné de Gianluigi Donnarumma et de Sergio Rico.

Pourtant concernés par des rumeurs de départ, le milieu de terrain Leandro Paredes, associé à la Juventus Turin, et le défenseur sénégalais Abdou Diallo, annoncé à l’AC Milan ou West Ham, figurent aussi dans le groupe convoqué par Galtier. Séduisant dans le jeu depuis le début de la saison, le Paris SG dispose cependant d’un groupe assez fourni pour pouvoir confirmer ces bonnes dispositions contre un adversaire plus relevé.

Le groupe du PSG face à Lille OSC

Gardiens : Donnarumma, Rico, Letellier

Défenseurs : Hakimi, Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Bernat, Diallo, Mendes, Mukiele

Milieux : Verratti, Paredes, Danilo, Vitinha, Renato Sanches

Attaquants : Neymar, Sarabia, Messi, Ekitike, Mbappé.