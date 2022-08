ASSE Mercato : Nouvelle urgence signalée pour Laurent Batlles

Publié par Ange A. le 21 août 2022 à 08:55





ASSE Mercato : Au sortir de la gifle reçue contre Havre à Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne doit se trouver un nouveau gardien de but.

ASSE Mercato : Une nouvelle priorité pour les Verts cet été

L’AS Saint-Étienne a coulé pour sa troisième sortie en Ligue 2. Samedi, l’ ASSE a été corrigée (6-0) à Geoffroy-Guichard par Le Havre AC. Le club normand a bien été aidé par l’expulsion de trois joueurs de Saint-Étienne. Étienne Green a notamment reçu un rouge lors de ce naufrage stéphanois au Chaudron. Le portier de 22 ans a retrouvé sa place de titulaire cette saison suite à la fin du prêt de Paul Bernardoni. Expulsé contre Le Havre, le gardien anglais ne sera pas de la partie contre Valenciennes lors de la prochaine journée. Entré en jeu contre le HAC, Noah Raveyre (17 ans) n’aurait pas encore les épaules pour prendre la place de Green. Raison pour laquelle les dirigeants stéphanois ont enclenché un contre-la-montre pour signer un nouveau gardien.

Une nouvelle piste au FC Lorient pour Sainté

Selon les informations du journal Le Progrès, l’AS Saint-Étienne pourrait recruter en Ligue 1 pour s’offrir un nouveau gardien. Déjà courtisé par les Verts, Matthieu Dreyer a de nouveau été approché par l’actuelle lanterne rouge de Ligue 2. Le journal régional assure que le portier de 33 ans ne serait pas indifférent à l’intérêt de l’ ASSE. Surtout qu’il n’est plus que le troisième dans la hiérarchie à son poste chez les Merlus. Lesquels ne devraient pas s’opposer au départ de Dreyer, puisqu’il ne dispose plus que d’un an de contrat.

Selon la source, « aucun accord n’existe entre les parties, les choses pourraient avancer rapidement d’ici le début de semaine ». À noter que Matthieu Dreyer n’est pas le seul Merlu pisté par les Verts cet été. Un intérêt pour Léo Petrot a récemment été révélé. Le défenseur central pourrait signer son retour dans son club formateur en cas de signature à Sainté.