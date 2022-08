Man United Mercato : Ten Hag veut faire craquer l'Ajax pour un ailier

Publié par Dylan le 21 août 2022 à 18:58





Man United Mercato : À la peine dans ce mercato estival, les Red Devils font le forcing pour s'attacher les services d'un attaquant de l'Ajax.

Man United Mercato : Une nouvelle offre à venir pour Antony

Malgré le superbe coup Casemiro, dont la signature n'attend plus que d'être officialisée, Manchester United est toujours à la peine pour se trouver d'autres renforts. Alors que le club est en mesure de s'offrir de très bons joueurs, Erik ten Hag ne parvient pas à en attirer. Pour le moment, seules trois recrues sont à noter du côté d'Old Trafford : Tyrell Malacia, Christian Eriksen et Lisandro Martinez, très critiqué après sa performance catastrophique contre Brentford en championnat.

Autant dire que les sourires se font rares sur les visages des Mancuniens actuellement, alors que le club est dernier de Premier League après 2 journées. Cependant, Erik ten Hag tente de s'offrir de nouveaux joueurs et va repartir à l'attaque pour une cible de longue date. Selon les informations du média anglophone The Athletic, les Red Devils vont faire le forcing pour l'ailier droit brésilien Antony, avec une nouvelle offre à venir. Pour rappel, une première offre à 80 millions d'euros aurait été refusée il y a quelques jours par les dirigeants de l'Ajax.

L'Ajax demande toujours 100 millions d'euros pour Antony

Malgré la volonté d'Antony de rejoindre Manchester United, une volonté qui perdure depuis plusieurs semaines, le transfert ne se fait toujours pas. Et pour cause, l'Ajax Amsterdam se montre plus que gourmand pour son attaquant. The Athletic affirme que les Lanciers veulent toujours 100 millions d'euros minimum pour laisser partir Antony, un montant que les Red Devils n'ont pas encore proposé.

Selon la même source, le club néerlandais a tout de même décidé d'écarter l'international auriverde (9 sélections, 2 buts) du groupe professionnel qui affrontera le Sparta Rotterdam pour la troisième journée d'Eredivisie. Un indice qui pourrait laisser penser que l'Ajax veut se mettre d'accord avec Manchester United pour son ailier, mais aucun accord n'est pour l'instant à signaler. Néanmoins, il va falloir passer la vitesse supérieure pour les Red Devils, qui ont de nombreux départs à pallier.