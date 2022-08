ESTAC Mercato : Troyes fait une offre pour un attaquant

Publié par Anthony le 22 août 2022 à 14:57





ESTAC Mercato : Troyes aimerait se renforcer offensivement. Le club de l'Aube vient de formuler une offre pour un espoir de Guingamp.

ESTAC Mercato : Une offre tombe pour Yoann Cathline

Alors que l'ESTAC est actuellement la lanterne rouge de Ligue 1, il s'apprête à connaître beaucoup de changements avant la fin du mercato. Bruno Irles est annoncé sur le départ après la lourde défaite 4-1 face à Lyon. De plus, les récentes rumeurs sur les relations tendues entre le coach et ses joueurs font que la direction a déjà étudié son départ. Du côté de l'effectif aussi, il devrait y avoir du changement car l'ESTAC voudrait recruter et passe la deuxième à moins de deux semaines de la fin du mercato.

En effet, Troyes vient de formuler une offre pour un jeune attaquant de Ligue 2, Yoann Cathline. Le joueur de 20 ans qui évolue à l'EA Guingamp est courtisé par le club aubois et une offre de 750 000 d'euros vient de tomber. Cette dernière a été refusée par le club breton qui en attend plus d'1,2 million d'euros ainsi que des bonus pour sa pépite rapporte Foot Mercato. Encore sous contrat pendant trois ans, l'international espoir français est aussi courtisé par le FC Lorient qui pourrait dégainer une offre rapidement. Cathline est une pépite prometteuse, qui a été titularisée deux fois en quatre matchs et qui fait partie des joueurs phares de la sélection U20.

ESTAC Mercato : D'autres joueurs dans le viseur de Troyes

Troyes a besoin de se renforcer si le club de l'Aube veut viser à nouveau le maintien. L'ESTAC s'active donc et plusieurs pistes ont été envisagées comme celle de Rony Lopes. L'ancien joueur de l' OL et de l'AS Monaco pourrait faire son retour en Ligue 1 car le FC Séville le juge indésirable. Les noms de Loïc Bessilé et de Lucas Chevalier sont aussi évoqués du côté de Troyes pour venir renforcer l'effectif, mais aucune offre n'a encore été formulée.