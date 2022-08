FC Nantes Mercato : RC Lens, nouveau coup dur offensif pour le FCN

Publié par Thomas le 22 août 2022 à 18:35





FC Nantes Mercato : Toujours en quête de son grand attaquant, le FCN serait en train de perdre du terrain pour une belle signature du côté du RC Lens.

FC Nantes Mercato : Ignatius Ganago s’éloigne du FCN

Le mercato 2022 devrait laisser quelques maux de tête à Antoine Kombouaré, toujours en attente du remplaçant de Randal Kolo Muani. Malgré un début d’été plutôt encourageant, les Canaris peinent à boucler une arrivée convaincante au poste d’avant-centre et craignent une désillusion de taille cette saison, notamment en vue de la Ligue Europa. Disposant de moyens fragiles, les Jaune et Noir ne manquent cependant pas de pistes dans ce secteur de jeu, avec des joueurs comme Hwang Ui-jo, Denis Bouanga, Christian Kouamé ou encore Boulaye Dia ciblés depuis l'ouverture du marché des transferts. Mais tous ces joueurs, un temps partants pour rejoindre la Beaujoire, ont tour à tour décliné les avances nantaises. En cause notamment, la présence de trop nombreux intermédiaires dans les dossiers, qui auraient à chaque fois refroidi les joueurs. Mais un nouvel échec se profil pour le FCN en attaque, à moins de dix jours de la fin du mercato.

Comme le révèle Saber Desfarges ce lundi, le FC Nantes aurait fait une première offre au RC Lens pour Ignatius Ganago, qui aurait été refusée par les Sang et Or car bien loin du prix fixé. D’après les informations du journaliste de Prime Video, le RCL aimerait garder le natif de Douala la saison prochaine d’un point de vue sportif, de quoi entrevoir un nouvel échec sur ce dossier à Nantes. Très timide en termes de dépenses cet été, Waldemar Kita a également vu le dossier Gaël Kakuta lui passer devant pour les mêmes raisons.

FC Nantes Mercato : Une offre jugée trop faible par Lens pour Kakuta

En plus d’Ignatius Ganago, dont le contrat court jusqu’en 2024, le FCN cible cet été le milieu offensif Gaël Kakuta. Annoncé sur le départ du Stade Bollaert, l’international congolais a vu le FC Nantes toquer à sa porte ces dernières semaines, dans l’optique de remplacer Lodovic Blas, dans les plans du LOSC mais aussi du Stade Rennais.

Seulement, d’après les informations de Foot Mercato, le club d’Antoine Kombouaré aurait formulé une offre bien inférieure aux attentes lensoises pour enrôler le natif de Lille. D'après la source, le FCN aurait offert un peu plus d’un million d’euros alors que le RC Lens demande 3 millions de plus. Le dossier aurait alors été refermée par Waldemar Kita qui ne souhaitait pas dépenser autant. Le média précise que les Canaris se sont depuis positionnés sur d’autres dossiers à ce poste.