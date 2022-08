ASSE Mercato : ESTAC, un coup dur officialisé en attaque

Publié par Ange A. le 25 août 2022 à 08:36





ASSE Mercato : Pisté par Saint-Étienne cet été, Yoann Touzghar s’est engagé avec un autre club promu en Ligue 1 cette année.

ASSE Mercato : Clap de fin sur la piste Yoann Touzghar

Lanterne rouge du championnat, l’AS Saint-Étienne est déjà mal embarquée pour son retour en Ligue 2. Les Verts ont notamment été corrigés (6-0) à domicile par Le Havre AC lors de la dernière journée. Le mercato étant encore ouvert, Loïc Perrin espère recruter un nouvel attaquant cet été. Signer un renfort offensif est la priorité des Verts. Le prochain attaquant stéphanois ne sera pas Yoann Touzghar. L’attaquant de l’ESTAC était pisté par les Verts durant le mercato. L’avant-centre tunisien va poursuivre sa carrière en Ligue 1. Mercredi, l’AC Ajaccio a officialisé la signature de l’attaquant âgé de 35 ans. Une officialisation qui confirme la fin de cette piste pour l’ ASSE. Nouvel entraîneur du club ligérien, Laurent Batlles poussait le transfert de Touzghar, son ancien protégé lorsqu’il officiait sur le banc de Troyes.

Touzghar, nouvel attaquant d’Ajaccio

Pisté par l’AS Saint-Étienne, Yoann Touzghar s’est engagé en tant que joueur libre avec l’AC Ajaccio. L’international tunisien aux 6 sélections (1 but) a été libéré de sa dernière année de contrat par Troyes. Il a signé pour deux saisons avec le promu corse, avec une année en option. Dans le communiqué d’Ajaccio, Johan Cavalli a donné les raisons de la signature de Touzghar. « Yoann coche toutes les cases. Il a un profil de profondeur, de buteur, il est adroit devant le but et connaît le plus haut niveau. Il a eu une expérience récente de la Ligue 1. Notre nouvel attaquant est prêt et pourra être convoqué dès la semaine prochaine », a indiqué le coordinateur sportif corse.

De son côté, Saint-Étienne doit creuser une nouvelle piste pour signer un nouvel attaquant. Jean-François Soucousse ayant plombé la signature de Touzghar à Sainté comme le révélait récemment l’agent du joueur.