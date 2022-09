ASSE Mercato : Révélations d’un buteur après son transfert raté

Publié par Ange A. le 17 septembre 2022 à 19:28





ASSE Mercato : Cible l’AS Saint-Étienne cet été, Yoann Touzghar a finalement rejoint le promu Ajaccio. Un choix justifié par le Tunisien.

ASSE Mercato : Les regrets de Yoann Touzghar après son transfert raté

Avec le nombre important de départs enregistré en attaque cet été, renforcer le secteur offensif était la priorité de Saint-Étienne au mercato. Seuls Lenny Pintor et Ibrahima Wadji sont venus renforcer l’attaque de Laurent Batlles. D’autres pistes étaient creusées par le club ligérien cet été. L’une d’entre elles menait notamment à Yoann Touzghar. L’attaquant tunisien disposait d’un bon de sortie de la part de l’ESTAC cet été. Mais comme l’avait révélé son agent, Jean-François Soucasse aurait fait capoter la signature de Touzghar à Sainté. « Peut-être un mal pour un bien », a lâché l’international tunisien (6 sélections/1 but) à Corse-Matin. Depuis, l’ancien Troyen s’est engagé avec l’AC Ajaccio, promu en Ligue 1 cette saison.

Les raisons de la signature de Touzghar à Ajaccio

Interrogé par le média local, le néo-ajaccien s’est confié sur son transfert chez le promu. Il est notamment revenu sur sa relation complexe avec Bruno Irles, le remplaçant de Laurent Batlles à Troyes. Avant son transfert libre à Ajaccio, l’attaquant de 35 ans n’avait disputé aucune rencontre avec l’ESTAC cette saison. Il assure que le courant avec son ancien entraîneur ne passait pas « forcément » bien autant que son rôle n’était plus celui qu’il voulait. Raison pour laquelle il a résilié son contrat pour rejoindre le promu corse séduit par son profil.

« Le club recherchait un attaquant de mon profil. On comptait sur moi, on me donnait du temps de jeu et le discours m’a beaucoup plu. Je n’ai donc pas hésité », assure-t-il. Le joueur pisté par les Verts compte déjà trois apparitions sous le maillot de l’actuelle lanterne rouge du championnat, dont une en tant que titulaire.