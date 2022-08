Stade Rennais Mercato : Le SRFC va boucler une importante signature

Publié par Anthony le 26 août 2022 à 18:36





Stade Rennais Mercato : Le SRFC va bientôt acter une importante signature au milieu de terrain pour un cadre courtisé par de nombreux clubs en Europe.

Stade Rennais Mercato : Benjamin Bourigeaud proche d'une prolongation

Alors que le Stade Rennais vient de découvrir son groupe pour l'Europa League, composé du Dynamo Kiev, Fenerbahçe et Larnaca, le SRFC est sur le point d'acter une signature très importante. Annoncé sur le départ cet été, Benjamin Bourigeaud entamait sa dernière année de contrat avec le Stade Rennais et plusieurs clubs lui faisaient de l'œil. Mais ce dernier s'apprêterait à signer un nouveau contrat avec les Rouge et Noir. Malgré des envies de départ, il montrerait encore une fois son attachement au club breton auquel il est lié depuis cinq ans déjà.

Le milieu de terrain devrait signer un contrat avec une prolongation longue durée de trois ans, l'engageant jusqu'en 2026, d'après France Bleu Armorique. Le nouveau bail sera aussi assorti d'une nette revalorisation salariale. Benjamin Bourigeaud sort d'une très belle saison avec le SRFC où il a participé à 38 matches de championnat et inscrit 11 buts et 13 passes décisives. Quelques détails sont encore à régler et le nouveau contrat pourrait être officialisé ce week-end.

Stade Rennais Mercato : Benjamin Bourigeaud courtisé par de nombreux clubs

Benjamin Bourigeaud était courtisé de toutes parts dans ce mercato par de grandes écuries européennes comme l’AS Rome, la Lazio ou encore Leicester. En France, il était aussi courtisé par l'Olympique Lyonnais et l'OGC Nice, mais le maître à jouer de Bruno Genesio a préféré décliner les avances des clubs français. Plus récemment encore, l'Atlético Madrid avait contacté le joueur pour tenter de le recruter, mais les dirigeants rennais ont rapidement fermé la porte voulant à tout prix préserver le natif de Calais. Si cette prolongation venait à être officialisée, le SRFC réaliserait un sacré coup et n'aurait pas besoin de chercher en vitesse un remplaçant.