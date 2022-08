Stade Rennais : Genesio sort la raison de la défaite à Lens

Publié par Ange A. le 28 août 2022 à 01:35





Stade Rennais : Le SRFC s’est incliné samedi contre le RC Lens. Bruno Genesio a livré son analyse après cette contreperformance.

Stade Rennais : Le SRFC rechute contre le RC Lens

Le Stade Rennais n’a pas réussi la passe de deux. Samedi, le SRFC a enregistré une nouvelle contreperformance sur le terrain du RC Lens. Rennes a été battu à Bollaert (2-1) par le club artésien. Seko Fofana (66e) et Loïs Openda (70e) sont les bourreaux des Rouge et noir. Lesquels ont sauvé l’honneur dans le temps additionnel par Gaëtan Laborde (90e+1). Après quatre journées de Ligue 1 Uber Eats, le SRFC ne pointe qu’à la 11e place. Les hommes de Bruno Genesio n’ont signé qu’un seul succès depuis la reprise du championnat. C’était lors de la dernière journée à domicile contre l’AC Ajaccio (2-1). Au sortir de ce nouveau revers, le coach rennais a livré son analyse et a relevé les carences de son équipe.

Ce qui a manqué à Rennes selon Bruno Genesio

Pour Bruno Genesio, le Stade Rennais a manqué de « justesse » face à son adversaire du soir. Le technicien breton salue néanmoins la réaction de ses poulains après avoir été menés au score. « Il y a eu une réaction intéressante à 0-2. Nous n’avons pas suffisamment bien ressorti les ballons après la récupération […] Nous avons manqué de maîtrise et de confiance pour faire mieux avec le ballon, et pour mettre davantage en difficulté cette équipe lensoise. Bizarrement, nous avons été davantage libérés à 0-2 », a souligné le coach du SRFC en conférence de presse.

Après ce faux pas face à Lens, Rennes va tenter de se relancer contre le Stade Brestois. Ce sera mercredi prochain au Roazhon Park. Avant ce déplacement en Bretagne, le club finistérien, actuel 9e du championnat, reçoit le Montpellier Hérault SC ce dimanche. Les Sang et or sont leaders provisoires en attendant le choc entre le PSG et Monaco en clôture de la 4e journée du championnat.