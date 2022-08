AS Monaco Mercato : Une pépite de l'ASM vers le FC Metz

Publié par Anthony le 29 août 2022 à 20:46





AS Monaco Mercato : Prêté à de nombreuses reprises, une pépite de Monaco va une nouvelle fois quitter le club pour rejoindre la Ligue 2.

AS Monaco Mercato : Anthony Musaba va rejoindre le FC Metz

Alors que l'AS Monaco s'apprête à perdre Sofiane Diop et Axel Disasi, le club Monégasque va aussi envoyer sa pépite, Anthony Musaba, en Ligue 2. Le joueur de 21 ans devrait à nouveau plier bagages pour rejoindre le FC Metz dans les prochains jours sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. Il ne resterait que quelques détails à régler entre les deux clubs pour finaliser le deal avant que le Néerlandais ne quitte le Rocher pour la saison entière.

L'international espoir néerlandais a été recruté très jeune par l'AS Monaco en provenance de NEC Nimegue pour 2,5 millions d'euros. À peine arrivé, il a été prêté au Cercle Breges où il a inscrit 6 buts en 29 matches. L'année dernière, il a été prêté à Heerenveen où il n'a trouvé qu'une seule fois le chemin du but. Face à la concurrence au poste d'ailier droit avec Gelson Martins et Krépin Diatta, le jeune joueur n'a jamais disputé un match sous les couleurs de Monaco. Musaba ne devrait pas être le seul à quitter le club dans cette fin de mercato puisque Sofiane Diop et Axel Disasi pourraient suivre le mouvement.

AS Monaco Mercato : Sofiane Diop et Axel Disasi sur le départ

Sofiane Diop s'apprête en effet à quitter le club en direction de l'OGC Nice. L'ailier gauche passe actuellement sa visite médicale ce lundi après qu'un accord entre le joueur et le club a été trouvé. Le montant du transfert est estimé à 22 millions d'euros bonus compris. Axel Disasi pourrait, lui aussi, quitter le club cet été. Le PSG suit de près le joueur, mais l'ASM n'est pas vraiment vendeur. Le club Monégasque ne cédera son joueur qu'en cas d'offre importante. Le défenseur central ne cache pas son envie de rejoindre la capitale et l'aurait fait savoir à plusieurs de ses coéquipiers à l'issue du match entre les deux écuries.