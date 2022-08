PSG Mercato : L’arrivée de N'Golo Kanté déjà programmée à Paris ?

Publié par JEAN-LUC D le 31 août 2022 à 05:15





PSG Mercato : Cible de longue date du Qatar, le milieu de terrain de Chelsea, N'Golo Kanté, pourrait finalement débarquer au Paris SG. Mais pas maintenant.

PSG Mercato : N'Golo Kanté, l'avertissement de Thomas Tuchel

Arrivé à Londres à l’été 2016 en provenance de Leicester pour 35 millions d’euros, N'Golo Kanté est-il arrivé au terme de sa belle aventure avec les Blues ? Thomas Tuchel, le manager de Chelsea, semble en tout cas vouloir pousser le milieu de terrain français vers la sortie. Après sa blessure à la cuisse contre Tottenham (2-2) le 14 août dernier, le champion du monde 2018 va observer une nouvelle période d’absence d’au moins un mois. La tuile de trop aux yeux du technicien allemand. En effet, l’ancien coach du PSG a ouvertement reconnu que les nombreuses blessures récurrentes de Kanté pourraient avoir une réelle incidence sur l'offre de prolongation à venir.

« On ne peut pas négliger son nombre de blessures. Il faut tout prendre en compte. Il y a son potentiel, son influence et sa qualité. Mais il y a aussi son âge, son salaire et ses blessures. À partir de cela, vous dressez le tableau et vous essayez de trouver une solution », a déclaré Thomas Tuchel en conférence de presse ce week-end. Sous contrat jusqu’en juin 2023, N'Golo Kanté pourrait être en train de vivre sa dernière saison sous les couleurs de l’équipe londonienne. Une grande nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui travaillerait déjà en coulisse sur ce dossier.

PSG Mercato : N'Golo Kanté, première recrue du Paris SG de l’été 2023 ?

Selon les informations relayées ces dernières par le tabloïd britannique The Times, le Paris Saint-Germain continue de surveiller la situation de N'Golo Kanté à Chelsea. À un an de la fin de son engagement avec le club anglais, l’ancien milieu de terrain défensif du SM Caen sera autorisé à discuter avec le club de son choix dès le 1er janvier 2023. Et le PSG aimerait toujours s’attacher les services de Kanté. Grand fan du natif de Paris, Nasser Al-Khelaïfi serait lui-même aux manettes dans cette affaire. Après avoir refusé à plusieurs reprises le club de la capitale, N'Golo Kanté pourrait enfin signer son grand retour en Ligue 1 l’été prochain.