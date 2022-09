PSG Mercato : Une star du Bayern évoque un retour à Paris

Publié par Ange A. le 01 septembre 2022 à 05:10





PSG Mercato : Interrogé sur un possible retour au Paris Saint-Germain, un attaquant du Bayern Munich a lâché une réponse sans ambages.

PSG Mercato : Une star du Bayern vers un retour à Paris ?

Comme chaque été depuis l’arrivée de QSI, le Paris Saint-Germain est contraint de lâcher certaines de ses pépites. Cet été, c’est Xavi Simons qui est retourné aux Pays-Bas. Le milieu néerlandais, en fin de contrat au PSG, s’est engagé gratuitement avec le PSV Eindhoven. Avant le crack hollandais, nombre de titis avaient quitté le club francilien pour lancer leur carrière ailleurs. Plusieurs ont posé leurs valises en Bundesliga comme Kingsley Coman, Christopher Nkunku, Moussa Diaby, Tanguy Kouassi ou récemment Junior Dina Ebimbe. S’agissant du premier cité, il a prolongé son contrat en janvier avec le Bayern. Il réalise un bon début de saison avec le Bayern Munich avec un but et trois passes décisives en trois matchs. Désormais lié au Rekordmeister jusqu’en 2027, l’ailier tricolore (40 sélections/5 buts) a été interrogé sur un possible retour à Paris. L’attaquant de 26 ans a déjà tourné la page de son club formateur.

Pas de retour à Paris pour Kingsley Coman

L’ancien Parisien souhaite relever de nouveaux challenges s’il venait à quitter le Bayern Munich. Outre le Paris Saint-Germain et le Bayern, il a également défendu les couleurs de la Juventus. Un autre club dont il ne compte plus également arborer le maillot comme il l’a fait savoir sur les ondes de RMC Sport.

« Je pense que dans le foot, cela serait bête de dire que c’est impossible car tout est toujours possible mais après si je viens de prolonger, c’est que vraiment j’ai prévu de rester un bon moment ici, peut-être toute ma carrière, ça on ne sait pas. Je pense que le jour où je voudrais essayer quelque chose, ça sera du nouveau et pas une équipe où j’étais avant », a assuré l’ancien titi dans l’émission « Rothen S’enflamme ».