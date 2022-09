PSG Mercato : Campos proche d'un dernier coup en attaque

Publié par Ange A. le 02 septembre 2022 à 07:34





PSG Mercato : Alors que le mercato estival a fermé ses portes en France, Paris pourrait encore boucler une belle opération en attaque.

PSG Mercato : Un gros départ toujours dans les tuyaux à Paris

Le Paris Saint-Germain s’est particulièrement montré actif dans ces dernières heures du mercato. Le PSG a notamment recruté deux nouveaux renforts. Carlos Soler et Fabian Ruiz ont rejoint les rangs de Christophe Galtier. C’est surtout dans le sens des départs que le club francilien a enregistré le plus de mouvements jeudi soir. Quatre départs ont été officialisés en clôture du mercato estival. Abdou Diallo, Julian Draxler et Layvin Kurzawa ont quitté Paris en prêt. Idrissa Gueye a fait l’objet d’un transfert à Everton, son ancien club.

Pas dans les plans du nouvel entraîneur parisien, Mauro Icardi est également poussé vers le départ cet été. Malgré la fermeture du mercato en France, les départs restent autorisés. L’attaquant argentin peut donc encore quitter le champion de France. Son départ pourrait survenir dans les prochains jours.

Mauro Icardi vers un cador de Super Lig

Le nom de l’attaquant de 29 ans est associé ces derniers jours à Galatasaray. Mauro Icardi serait notamment séduit par un challenge en Turquie et le cadre de vie que lui propose le club stambouliote. Seulement, Fenerbahçe voudrait contrecarrer les plans de son grand rival en signant le buteur du Paris Saint-Germain. Le mercato étant encore ouvert en Turquie jusqu’au 8 septembre, l’avenir d’Icardi devrait s’écrire loin du PSG. Reste maintenant à savoir où l’international argentin (8 sélections/1 but) va poser ses valises dans les prochains jours.

Encore sous contrat jusqu’en 2024, Mauro Icardi est coté à 22 millions d’euros sur Transfermarkt. Il devrait faire l’objet d’un prêt, avec option d’achat, vers la Turquie. Il avait été recruté contre 50 millions d’euros en 2020 après un prêt prometteur. Mais depuis son transfert définitif, l’Argentin n’est plus revenu à son meilleur niveau. À tel point qu’il n’entre pas dans les plans de jeu de Christophe Galtier. Le successeur de Mauricio Pochettino n’a pas fait appel à ses services depuis le début de la saison.