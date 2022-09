PSG Mercato : 25M€, un coup de maître bouclé en attaque au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 02 septembre 2022 à 20:29





PSG Mercato : Déterminé à réduire son effectif, le Paris SG pourrait boucler un important départ en attaque dans les jours à venir.

PSG Mercato : Un indésirable prêt à quitter le Paris SG

Interrogée récemment à l'aéroport Ezeiza de Buenos Aires, Wanda Nara a été claire sur l'avenir de son mari Mauro Icardi dont elle gère les intérêts. « Je peux le conseiller ou lui donner un avis, mais c'est lui qui décide s'il quitte le PSG », a déclaré la présentatrice télé dans des propos rapportés par TyC Sports. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, l’attaquant de 29 ans n’entre pas du tout dans les plans de Christophe Galtier, qui lui a publiquement conseillé d’aller se relancer ailleurs.

Et après avoir catégoriquement refusé de partir par le passé, l’ancien capitaine de l’Inter Milan serait désormais disposé à changer d’air. Et alors que le marché des transferts a refermé ses portes jeudi à 23 heures, l’attaquant argentin se dirigerait vers la Turquie. En effet, le journal La Repubblica révèle ce vendredi que Mauro Icardi aurait trouvé un accord avec Galatasaray. Selon le média transalpin, il ne manque plus que l’accord du PSG pour que le compatriote de Lionel Messi quitte la Ligue 1. Un accord qui pourrait intervenir prochainement.

PSG Mercato : Mauro Icardi prêté à Galatasaray par le Paris SG

Si aucun accord n’a encore été officialisé, les négociations seraient toujours en cours entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues de Galatasaray pour Mauro Icardi. À en croire le Corriere della Sera, le Champion de France en titre pousse pour qu’une option d’achat soit intégrée dans le prêt d’Icardi. Alors que le marché turc ferme le 8 septembre, le natif de Rosario pourrait toujours quitter le Paris SG pour Galatasaray une fois que les deux clubs auront trouvé un terrain d’entente. Selon La Gazzetta dello sport, le PSG a fixé le prix de l’option d’achat entre 20 et 25 millions d’euros.

Une nouvelle déjà confirmée par le journaliste Nicolo Schira, qui assure que les deux clubs sont confiants quant à la faisabilité de l'opération, mais cela ne se décantera peut-être pas ce jeudi. « Mauro Icardi est prêté à Galatasaray par le PSG. Travail en cours sur la structure de paiement et le salaire du joueur, mais les 2 clubs sont confiants pour conclure l'affaire. Il a encore le temps de signer, car le marché des transferts turc ferme le 8 septembre », explique-t-il sur Twitter.

Une tendance confirmée ce vendredi par l’informateur italien Rudy Galetti, qui assure que l’accord est désormais total entre les deux clubs et que le numéro 9 des Rouge et Bleu va débarquer à Istanbul ce vendredi soir pour s’engager avec Galatasaray sous la forme d’un cession d’une saison assortie d’une option d’achat. Le Paris SG poursuit donc son dégraissement.