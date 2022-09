OGC Nice - AS Monaco : Pépé encore titulaire, le onze des Aiglons !

Publié par Dylan le 03 septembre 2022 à 22:25





L'OGC Nice et l'AS Monaco s'affrontent dans un derby de la Côte d'Azur qui s'annonce électrique. Voici la composition probable du Gym.

OGC Nice - AS Monaco : L'OGCN avec tous ses cadres, pas l'ASM

Quinzième du championnat de France de Ligue 1, l'OGC Nice s'est un peu rassuré en allant chercher son premier succès de la saison à Lille (1-2). Cela a permis aux Aiglons de sortir de la zone rouge, au moment où les Monégasques descendaient au 16ème rang suite à leur revers surprise contre Troyes (2-4). Vous l'aurez compris, nous allons assister à un match entre deux équipes aux dynamiques différentes mais au destin similaire.

En effet, les deux rivaux sont côte à côte en ce début de saison avec 5 points chacun et un seul point d'avance sur Brest, premier relégable. Autant dire que les trois points seront plus qu'espérés par les deux clans. L'OGC Nice devra composer sans Mario Lemina, suspendu face à Clermont et Hicham Boudaoui. Morgan Schneiderlin, Lucas Da Cunha et Mads Bech Sörensen sont également incertains. L'AS Monaco va être elle un peu plus pénalisée avec les absences de ses buteurs Kevin Volland et Myron Boadu, ainsi que de son taulier Guillermo Maripan.

OGC Nice - AS Monaco : Pépé de nouveau aligné, le sauveur des Aiglons?

Recruté dans les derniers jours du mercato estival en provenance d'Arsenal, Nicolas Pépé pourrait bien être le porte-bonheur des Aiglons cette saison. S'il n'a pas pesé lors de sa première titularisation face à l'Olympique de Marseille (défaite 0-3), l'international ivoirien (32 sélections, 9 buts) a inscrit un penalty décisif face à Lille, permettant au Gym de remporter sa première victoire dans l'exercice 2022-2023. Il pourrait profiter du récent départ de Calvin Stengs pour s'offrir une troisième titularisation dans le derby de la Côte d'Azur aux côtés d'Andy Delort, également buteur face au LOSC.

Le milieu compact à cinq ayant fonctionné face aux Nordistes, Lucien Favre devrait le reconduire face à Monaco. Ainsi, Melvin Bard (à gauche) et Youcef Atal (à droite) seraient de nouveau présents pour offrir des solutions à l'entrejeu, qui serait composé du trio Thuram-Ramsey-Rosario. Enfin, la dernière ligne niçoise ne devrait pas non plus changer par rapport à celle mise en place contre Lille. Une défense à trois pourrait donc être à nouveau privilégiée car l'OGC Nice devrait proposer un système de jeu offensif. Dans ce cas, le trio Viti-Dante-Todibo devrait être reconduit devant Kasper Schmeichel.

La compo des Aiglons face à l'ASM :

Gardien : K. Schmeichel

Défenseurs : Viti, Dante, J. Todibo

Milieux : M. Bard, K. Thuram, A. Ramsey, Rosario, Y. Atal

Attaquants : A. Delort, N. Pépé