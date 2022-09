PSG Mercato : Avant Icardi, Paris acte un nouveau deal au Qatar !

Publié par JEAN-LUC D le 04 septembre 2022 à 15:49





PSG Mercato : En attendant de régler la situation du dernier résident de son « loft » Mauro Icardi, le Paris SG a finalisé un nouveau deal avec le Qatar.

PSG Mercato : Après Rafinha, un Titi du Paris SG file au Qatar

Malgré la fermeture du mercato estival le 1er septembre, le Paris Saint-Germain poursuit son opération dégraissage aussi dans son groupe professionnel que chez les jeunes. Notamment dans certains championnats où le marché des transferts est toujours ouvert. Ainsi, après le milieu de terrain offensif brésilien Rafinha (29 ans), qui a résilié son contrat avant de s’engager pour deux ans avec à Al-Arabi SC samedi, un autre joueur du club de la capitale a rejoint le championnat du Qatar.

En effet, selon les informations recueillies par le quotidien L’Équipe, Kais Najeh a trouvé un point de chute à Al-Rayyan SC, au Qatar. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le Paris SG, le latéral gauche de 19 ans cherchait une porte de sortie cet été. Si un prêt était à l’étude, c’est finalement un transfert définitif qui a été privilégié pour le Titi.

« Le défenseur s’est engagé ce samedi pour quatre ans avec Al-Rayyan SC dans le cadre d’un transfert définitif », indique le quotidien sportif, sans donner plus de détails sur l’opération. Au club depuis ses six ans, Kaïs Najeh avait participé à la préparation d’avant-saison avec le groupe professionnel de Christophe Galtier. Dernier élément encore présent dans le « loft », Mauro Icardi ne devrait plus faire de vieux os au PSG.

PSG Mercato : Visite médicale mercredi pour Mauro Icardi ?

D’après les derniers renseignements du journaliste italien Nicolo Schira, le Paris Saint-Germain et Galatasaray sont parvenus à un accord pour un prêt de Mauro Icardi. Le club turc prendra à sa charge 3 millions d’euros du salaire annuel de l’attaquant argentin et le PSG, les 5 millions d’euros stants. Comme il l’a dévoilé sur les réseaux sociaux, le buteur de 29 ans a pris quelques jours de congés du côté de Miami avant de s’envoler pour Istanbul mardi. Mauro Icardi devrait ensuite passer sa visite médicale le lendemain afin de définitivement boucler son prêt à Galatasaray.