OL : Le TGV ou l'avion ? Aulas répond à Mbappé et Galtier

OL : Jean-Michel Aulas répond à Christophe Galtier et Kylian Mbappé

La polémique n'a échappé à personne. En conférence de presse lundi, Kylian Mbappé et Christophe Galtier se sont laissés aller à un fou rire devant la question d'un journaliste sur l'écologie. Celui-ci, qui n'est autre que Paul Larrouturou (LCI), a demandé si le transport en TGV allait être priorisé en vue des prochains déplacements, plutôt que les jets privés qui sont néfastes pour l'écologie. C'est cette question qui a provoqué l'hilarité des deux membres du PSG.

L'attitude de Christophe Galtier et Kylian Mbappé face à la question avait ensuite été largement critiquée sur les réseaux sociaux. Également présent face à la presse ce mardi, le président de l'OL Jean-Michel Aulas a aussi dû faire face à des questions d'écologie, mais s'est montré bien plus attentif envers le sujet. « Le sujet de l’écologie doit être respecté et, en tant que grands sportifs et grands entrepreneurs, on se doit d’être exemplaires » a d'abord lâché celui qui préside le club rhodanien depuis 1987.

OL : Aulas veut privilégier le TGV à l'avion pour les déplacements

Conscient des enjeux écologiques, Jean-Michel Aulas a montré un bien meilleur visage que Christophe Galtier et Kylian Mbappé. Face à la presse, le dirigeant a expliqué qu'il donnera la priorité aux trains pour les déplacements des joueurs, quand ce sera possible : « J’ai compris que la SNCF était en train d’optimiser certains déplacements notamment (vers) Paris. Donc, on va tout faire, y compris en faisant des efforts, pour qu’il y ait moins de consommation. Quand on peut éviter l’avion, on prendra le car ou le train » a t-il ainsi déclaré.

Si l'attitude bien plus compréhensive du président lyonnais ne va certainement pas éteindre la polémique pesant sur le PSG, Jean-Michel Aulas a au moins le mérite d'avoir redoré un peu l'image des personnalités du foot face à l'écologie. En revanche, de nouvelles informations apportées par RTL et confirmées par RMC Sport devraient à nouveau plonger le PSG dans la crise. En effet, l'avion qui devait récupérer les champions de France en titre à Nantes a voyagé 12 minutes... sans personne à son bord. La « faute » à l'aéroport de Nantes qui a fermé trop tôt ses portes, et qui a obligé l'appareil à se diriger vers Saint-Nazaire (70 km plus loin) pour venir chercher les Franciliens. Une information qui ne va sûrement pas aider à redorer l'image des Parisiens, qui doivent jouer un match important face à la Juventus ce mardi.