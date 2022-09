Stade Rennais : Plusieurs absents au SRFC avant de défier Larnaca

Publié par Timothée Jean le 07 septembre 2022 à 04:05





Pour son entrée en lice en Ligue Europa, le Stade Rennais se déplace jeudi soir à Larnaca. Bruno Genesio sera privé de plusieurs joueurs pour ce choc.

Stade Rennais : Genesio privé de plusieurs pépites face à Larnaca

Jeudi soir, le Stade Rennais entame sa campagne européenne avec un déplacement à Chypre pour y affronter l'AEK Larnaca dans le cadre de la première journée de Ligue Europa. Les hommes de Bruno Genesio feront tout pour obtenir un franc succès face au petit poucet du groupe B avant de croiser la route de Fenerbahçe et du Dynamo Kiev dans cette poule. Les Rouge et Noir seront en effet déterminés à aller le plus loin possible sur la scène européenne, d’autant plus que le SRFC dispose d’un effectif très compétitif.

Toutefois, les Bretons seront privés de plusieurs cracks pour ce déplacement à Larnaca. L’Équipe assure que le Stade Rennais devra faire sans Lesley Ugochukwu et Jeanuël Belocian pour son premier match de Ligue Europa de la saison. Déjà titulaire en Ligue 1 lors de la défaite face au RC Lens (2-1), Désiré Doué devrait, lui aussi, manquer cette rencontre. Et pour cause, ces trois jeunes joueurs du SRFC ont des épreuves du baccalauréat à rattraper.

Stade Rennais : Jérémy Doku et Amine Gouiri sont aussi indisponibles

Les mauvaises nouvelles s’enchainent donc pour le Stade Rennais, qui devra faire sans Amine Gouiri. L’ancien attaquant de l’OGC Nice est suspendu pour le match face à l'AEK Larnaca. L’entraîneur Bruno Genesio pourrait faire appel à Mathis Abline pour le remplacer. De son retour à Rennes après son prêt au Havre, le jeune avant-centre attend toujours sa première titularisation sous les couleurs rennaises.

Toujours selon le quotidien sportif, Jérémy Doku, victime d’une blessure à la cuisse, devrait lui aussi manquer cette rencontre européenne. C’est donc avec un effectif amoindri que le Stade rennais se déplacera ce jeudi soir à Larnaca. En revanche, le coach breton pourrait compter sur un renfort en attaque. Victime d'une déchirure musculaire, Arnaud Kalimuendo pourrait faire son retour dans le groupe rennais. L’ancien attaquant du PSG a repris le chemin de l’entraînement ce mardi matin.