PSG : Neymar lâche une déclaration inattendue après la Juventus

Désigné meilleur joueur du PSG lors du choc contre la Juventus, mardi soir, en Ligue des Champions, Neymar a fait une déclaration inattendue aux supporters.

PSG : Neymar rend un vibrant hommage au Parc des Princes

Depuis son arrivée en août 2017, la star brésilienne a connu une relation plutôt tumultueuse avec les supporters du Paris Saint-Germain. Tantôt adulé, tantôt détesté, l’ancien milieu offensif du FC Barcelone est passé par toutes les étapes avec le public du Parc des Princes. Malgré tout, le joueur de 30 ans prend du plaisir à évoluer dans l’antre des Rouge et Bleu.

« Mon stade préféré en Ligue des Champions ? J’ai joué dans tellement de stades… Mais le Parc des Princes, quand il est plein et que les supporters sont derrières nous, c’est très difficile de nous battre », a déclaré Neymar, qui a d’ores et déjà séduit une recrue estivale des Rouge et Bleu, au micro du média DAZN.

Vitinha sous le charme de Neymar au PSG

Première recrue estivale de Luis Campos, Vitinha s’est rapidement imposé au sein de l’équipe du Paris Saint-Germain. L’ancien milieu de terrain du FC Porto rayonne aux côtés de Marco Verratti dans l’entrejeu de l’effectif de Christophe Galtier. Interrogé par la chaîne TNT Sports Brasil après la victoire du Paris SG en Ligue des Champions ce mardi contre la Juventus (2-1), l’international portugais de 22 ans a avoué que Neymar l’a énormément aidé dans sa rapide intégration dans la capitale.

« Tout le monde sait que Ney est un des meilleurs joueurs du monde. C’est vrai que je ne le connaissais pas personnellement, mais le fait de parler portugais a beaucoup aidé, pour que l’on se parle, et il m’a très bien reçu, comme tous les autres en fait. Mais c’est vrai que le fait que l’on parle la même langue a rendu les choses beaucoup plus faciles entre nous. On s’entend très bien, c’est un mec très accessible, très ouvert. Donc tout va bien, avec lui, et avec les autres », a confié Vitinha, sous contrat avec le Champion de France en titre jusqu’en juin 2027.