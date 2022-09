OM Mercato : Surprenante sortie de Jonathan Clauss sur les Bleus

Publié par Ange A. le 10 septembre 2022 à 07:45





OM Mercato : En marge de la réception du LOSC, Jonathan Clauss s’est livré en conférence de presse. L’occasion d’évoquer les Bleus.

OM Mercato : Jonathan Clauss pas obnubilé par les Bleus

Après deux saisons prometteuses au Racing Club de Lens, Jonathan Clauss a rejoint l’Olympique de Marseille cet été. Avec l’OM, l’ancien Sang et or vient notamment de disputer le premier match de Ligue des champions de sa carrière. Une première décevante puisque Marseille s’est incliné mercredi sur la pelouse de Tottenham (2-0). Avant de découvrir la reine des compétitions européennes, le latéral a effectué ses premiers pas en équipe de France en mars.

À deux mois de la Coupe du monde, le néo-Marseillais ne veut pas se mettre de pression supplémentaire. Il reste concentré sur son nouveau club. « Si j’étais focalisé équipe de France, je perdrais de vu mon objectif. J’ai déjà assez de pression avec l’OM. L’équipe de France est l’objectif ultime, mais ce n’est pas pour ça que je projette toutes mes performances dessus », a expliqué l’ancien Lensois en conférence de presse.

Des objectifs clairs avec Marseille

S’il ne se met aucune pression concernant les Bleus, Jonathan Clauss en ressent déjà une supplémentaire depuis son transfert à Marseille. « Médiatiquement oui. La pression, je m’en suis toujours mis, peu importe où je joue, je suis exigeant avec moi-même. Je suis toujours à fond, peu importe la pression, peu importe le club. Ce que je veux montrer sur le terrain, c’est l’exigence », a noté l’arrière droit tricolore (4 sélections).

S’agissant de ses ambitions, l’ancien Sang et or ne vise que les victoires avec l’OM. « Il faut continuer à être performants, c’est comme ça qu’on pourra regarder plus haut et plus loin historiquement. Mais ce n’est pas un objectif de gagner pour l’histoire, il faut gagner, c’est tout », a-t-il souligné. Après son faux pas en Ligue des champions, Marseille va tenter de renouer avec la victoire lors de la réception de Lille ce samedi. La rencontre compte pour la 7e journée de Ligue 1 Uber Eats.