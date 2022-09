SRFC - Auxerre : Bonne surprise pour la compo du Stade Rennais !

Publié par Dylan le 10 septembre 2022 à 17:47





Le Stade Rennais FC veut enchaîner face à l'AJ Auxerre pour s'accrocher au wagon de tête de la Ligue 1. Découvrez la composition du SRFC.

SRFC - Auxerre : Rennes veut rester au contact des places européennes

S'accrocher au top 5. Tel va être la mission des du Stade Rennais dimanche 11 septembre 2022 pour la réception de l'AJ Auxerre. Le SRFC a réalisé pour le moment un début de saison correct malgré un faux départ lors de la première journée de Ligue 1 contre Lorient (défaite 0-1). Les hommes de Bruno Genesio totalisent pour le moment 2 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites dans cet exercice 2022-2023. De leur côté, les Bourguignons sont un point derrière mais ont concédé 2 défaites consécutives contre l'OM (0-2) et l'OL (1-2).

Si le dernier match en Ligue 1 a été frustrant pour les supporters du club breton, avec un match nul obtenu sur la pelouse de Troyes (1-1), les Rennais ont vite oublié cette déconvenue. La Ligue Europa a fait son entrée et le SRFC a remporté sa première rencontre face à l'AEK Larnaca. Une victoire qui doit être bonifiée dimanche sur la pelouse du Roazhon Park face à l'AJA pour boucler une semaine parfaite.

Stade Rennais Football Club - Auxerre : Amine Gouiri fait son retour dans le onze

Pour cette septième journée de Ligue 1 face à l'AJA, le Stade Rennais Football Club devrait enregistrer un énorme retour : celui d'Amine Gouiri. Avant-dernière recrue du club breton au mercato estival qui vient de passer, l'ancien niçois devrait être de nouveau titularisé en pointe de l'attaque aux côtés de Benjamin Bourigeaud et Martin Terrier, car Arnaud Kalimuendo et Jérémy Doku, les autres joueurs offensifs de Rennes sont blessés. Le trio Majer - Santamaria - Tait devrait être à nouveau reconduit après une prestation convaincante contre Larnaca.

Sans la pépite Warmed Omari, la défense du Stade Renais Football Club pourrait de nouveau faire confiance à 4 tauliers. Après avoir été mis au repos en Ligue Europa, Adrien Truffert devrait prendre le couloir gauche et apporter des solutions aux centraux Joe Rodon et Arthur Theate, en pleine forme après son 2ème but de la saison contre Larnaca. Le capitaine du SRFC, Hamari Traoré, devrait compléter cette ligne défensive devant Steve Mandanda, souvent préféré à Dogan Alemdar de par son expérience.

La composition probable du SRFC contre Auxerre :

Gardien : S. Mandanda

Défenseurs : A. Truffert, J. Rodon, A. Theate, H. Traoré (C)

Milieux : L. Majer, B. Santamaria, F. Tait

Attaquants : B. Bourigeaud, A. Gouiri, M. Terrier